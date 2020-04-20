Нападающий из НХЛ возглавит «Барыс» и сборную Казахстана?

Успел Антропов поиграть и за «Барыс» в КХЛ, который стал его последним клубом в карьере.

«Хоккей — это бизнес. Когда команды ищут тренера, то в работу включаются агенты. Тут кто грамотнее сосватает… Но в вашем вопросе есть изюминка. Нужна характеристика для потенциального тренера. Это должен быть человек очень творческий. А если это будет человек из Национальной хоккейной лиги, то он поднимет клуб на определенную ступень в вопросах ментальности или определенной этики. Поднимет и клуб, и национальную сборную. Почему?

Люди, которые прошли НХЛ, а это лига номер один, которой все восхищаются и каждый хочет туда попасть, будь то воспитанник спортшколы или профессиональный игрок. Все восхищаются ее порядком и раскрученностью. Все механизмы отработаны — от раздевалки до самой игры. Поэтому специалист из НХЛ — это кандидат номер один. В Казахстане специалист такого уровня еще не работал.

Мы видели тренеров из Финляндии, Беларуси и России. Знаменитый Владимир Крикунов у нас был, который российскую сборную тренировал. Наши хоккеисты в ними со всеми поработали. Это один вариант. Но я считаю, что за заслуги перед нашим хоккеем на эту должность подошел бы Николай Антропов.

Почему? Его в свое время называли бриллиантом из Усть-Каменогорска. Я его помню еще детского хоккея, когда он один мог обыгрывать целые команды. Он сразу стал заметным и его сразу забрали в московское «Динамо». Там он прошел огранку и оттуда ушел в «Торонто Мэйпл Лифс». У него есть родственность с нашей страной.

Во-первых, он казахстанец. Во-вторых, играл за сборную Казахстана. В-третьих, у него большой опыт работы в НХЛ, где сейчас он начал работу с молодежью в «Торонто Мэйпл Лифс». Если он придет, то помощников он себе сам подберет.