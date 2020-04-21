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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Появилась информация о судьбе «Барыса» в КХЛ и возвращении Доуса с обладателем Кубка Гагарина

Российский журналист Алексей Шевченко в традиционной обзоре для «Спорт-Экспрес» прокомментировал информацию вокруг «Барыса», а также о возможном возвращении в казахстанский клуб бывших игроков.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне стало известно, что бюджет «Барыс» в новом сезоне, скорее всего, будет сокращен. Кроме того, столичный клуб может отказаться от финансирования двух команд из своей системы — молодежных «Снежных Барсов» и женского «Томирис».

«Тревожные новости приходят из Казахстана. «Барыс» если не под угрозой снятия с турнира в КХЛ, то вполне может стать совсем не той командой, что была в последние два сезона. Мировой кризис приводит к тому, что всем спортивным структурам в стране сокращают финансирование, но пока команду в лиге хотят оставить. Между прочим, еще ведь даже и близко непонятно, что будет с границами к сентябрю, а прогнозы пессимистические. Ясно лишь то, что деньги начнут тратить аккуратно, считая каждый тиын. Из-за этого там совершенно не заинтересованы ни в Найджеле Доусе, ни в Линдене Вее — это слишком дорого.

Первой жертвой кризиса может стать команда МХЛ «Снежные Барсы». Для иностранных клубов КХЛ наличие молодежной команды не является обязательной, только в Латвии пользуются возможностью развивать молодежь на ином уровне и это дает плоды. Если убрать молодежную команду, то это скажется на развитии хоккея в Казахстане. Их система и так далеко небезупречна, а местный чемпионат проводится с неясными целями. Молодежка хотя бы последние два года играла на чемпионате мире в группе сильнейших (в основном, сборная формировалась на базе молодежки) и каким-то ребятам шанс давала. Откажутся от команды МХЛ — сделают прыжок назад, опять придется выдавать паспорта легионерам, а все уже убедились, что это путь в никуда. Но и осуждать казахов за экономию не стоит. Не время платить сейчас большие деньги профессиональным спортсменам, — написал автор.

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