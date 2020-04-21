Появилась информация о судьбе «Барыса» в КХЛ и возвращении Доуса с обладателем Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Накануне стало известно, что бюджет «Барыс» в новом сезоне, скорее всего, будет сокращен. Кроме того, столичный клуб может отказаться от финансирования двух команд из своей системы — молодежных «Снежных Барсов» и женского «Томирис».

«Тревожные новости приходят из Казахстана. «Барыс» если не под угрозой снятия с турнира в КХЛ, то вполне может стать совсем не той командой, что была в последние два сезона. Мировой кризис приводит к тому, что всем спортивным структурам в стране сокращают финансирование, но пока команду в лиге хотят оставить. Между прочим, еще ведь даже и близко непонятно, что будет с границами к сентябрю, а прогнозы пессимистические. Ясно лишь то, что деньги начнут тратить аккуратно, считая каждый тиын. Из-за этого там совершенно не заинтересованы ни в Найджеле Доусе, ни в Линдене Вее — это слишком дорого.