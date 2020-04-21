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19:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Придумали Скабелке оправдание…». Названы тренеры, которые могли бы возглавить «Барыс» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка покинул свой пост не из-за того, что не хотел совмещать две позиции — бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев считает, что специалист из Беларуси увидел предел возможностей подопечных. Также функционер в беседе с корреспондентом Vesti.kz предложил рассмотреть некоторых казахстанских специалистов на вакантную позицию.

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Ранее Шавернев выдвинул кандидатуру казахстанского хоккейного «бриллианта» на роль главного тренера — по его мнению, Николай Антропов вывел бы клуб на новый уровень. Есть и другие варианты.

«Можно было сделать ставку на нашего казахстанского специалиста, который вырос в системе «Барыса». Когда-то, когда КХЛ только начиналась, никому не известный и без опыта работы Александр Высоцкий с грамотно укомплектованным составом, с квалифицированными легионерами довольно успешно руководил командой и показывал результат.

Другое дело, что нужно быть два в одном… Но это не такая уж и сложность. Сейчас придумали Скабелке оправдание, что из-за этого он не подписался. Просто Скабелка в фаворе — ему предложили более выгодный контракт, и он согласился. Он понимал в какой-то степени, что большее тяжело выжать из «Барыса», он знал потенциал команды и сборной Казахстана.

Самое главное, что Скабелке никто не простит поражение в олимпийском отборочном турнире. Это я отступление сделал… Кто еще в системе «Барыса»? На слуху Юрий Михайлис. Он воспитанник карагандинского хоккея, но в этой системе.

Справился бы с этой работой и Сергей Могильников. Он хорошо знаком с казахстанским хоккеем и требованиями к работе. Он и как спортсмен был удачливым — играл в одной команде с Борисом Александровым. Есть у него заслуги и перед казахстанским хоккеем — он довольно долго проработал тренером в разных наших командах. И в «Барысе» у него было несколько сезонов. Но что тут скрывать? Кто-то ищет себе удобного и лояльного тренера или в работу включаются агенты. Это бизнес, как я говорил. А у Могильникова нет агента… Но Могильников все равно стоит в приоритете за его заслуги, ведь он стоял у истоков создания чемпионата Казахстана. И сейчас он работает.

Есть еще Евгений Корешков, который уже неплохо поработал. А сейчас успешно работает в ЦСКА. У него есть опыт и в сборной Казахстана, и с молодежной сборной России. Я думаю, что специалисты, которых я назвал, запросто могут потянуть все эти вопросы.

Напомним, у «Барыса» завершился двухлетний контракт с главным тренером Андреем Скабелкой — специалист из Беларуси отказался от нового соглашения. В клубе начали поиски нового тренера, который мог бы возглавить и сборную Казахстана.

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