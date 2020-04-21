«Придумали Скабелке оправдание…». Названы тренеры, которые могли бы возглавить «Барыс» в КХЛ

Ранее Шавернев выдвинул кандидатуру казахстанского хоккейного «бриллианта» на роль главного тренера — по его мнению, Николай Антропов вывел бы клуб на новый уровень. Есть и другие варианты.

«Можно было сделать ставку на нашего казахстанского специалиста, который вырос в системе «Барыса». Когда-то, когда КХЛ только начиналась, никому не известный и без опыта работы Александр Высоцкий с грамотно укомплектованным составом, с квалифицированными легионерами довольно успешно руководил командой и показывал результат.

Другое дело, что нужно быть два в одном… Но это не такая уж и сложность. Сейчас придумали Скабелке оправдание, что из-за этого он не подписался. Просто Скабелка в фаворе — ему предложили более выгодный контракт, и он согласился. Он понимал в какой-то степени, что большее тяжело выжать из «Барыса», он знал потенциал команды и сборной Казахстана.

Самое главное, что Скабелке никто не простит поражение в олимпийском отборочном турнире. Это я отступление сделал… Кто еще в системе «Барыса»? На слуху Юрий Михайлис. Он воспитанник карагандинского хоккея, но в этой системе.

Справился бы с этой работой и Сергей Могильников. Он хорошо знаком с казахстанским хоккеем и требованиями к работе. Он и как спортсмен был удачливым — играл в одной команде с Борисом Александровым. Есть у него заслуги и перед казахстанским хоккеем — он довольно долго проработал тренером в разных наших командах. И в «Барысе» у него было несколько сезонов. Но что тут скрывать? Кто-то ищет себе удобного и лояльного тренера или в работу включаются агенты. Это бизнес, как я говорил. А у Могильникова нет агента… Но Могильников все равно стоит в приоритете за его заслуги, ведь он стоял у истоков создания чемпионата Казахстана. И сейчас он работает.

Есть еще Евгений Корешков, который уже неплохо поработал. А сейчас успешно работает в ЦСКА. У него есть опыт и в сборной Казахстана, и с молодежной сборной России. Я думаю, что специалисты, которых я назвал, запросто могут потянуть все эти вопросы.