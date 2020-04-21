Бабаев: Скабелка хотел подать в отставку в феврале, но не стал подводить «Барыс»
Андрей Скабелка мог бы покинуть «Барыс», даже если бы в клубе пошли на его условия и разрешили не совмещать работу со сборной Казахстана.
Андрей Скабелка мог бы покинуть «Барыс», даже если бы в клубе пошли на его условия и разрешили не совмещать работу со сборной Казахстана.
Как сообщил во время прямого эфира Vesti.kz в Instagram его агент Шуми Бабаев, были еще моменты в казахстанском клубе, которые не устраивали белорусского специалиста. При этом Скабелка хотел подать в отставку еще зимой, когда был проигран отбор на Олимпиаду.
— Если бы у Скабелки не было вопросов о совмещении работы в «Барысе» со сборной Казахстана или же если бы в «Барысе» пошли на его условия, он бы сто процентов остался или же
— Я думаю, смотрел бы. Потому что все равно есть другие моменты параллельные, в которых тоже ему
— Когда вы в свое время ушли из сборной Казахстана, на это ведь тоже повлиял провал в отборе на Олимпиаду.
— Да, я сразу подал в отставку. И Андрей (Скабелка — прим. ред.) хотел подать в отставку сразу после окончания [турнира]. Он очень сильно переживал и до сих пор переживает. Он хотел подать в отставку сразу после того, как проиграли, но он говорил: «Это будет нечестно ни по отношению к хоккеистам, ни по отношению к “Барысу”, ни к руководству “Барыса”, если я сейчас уйду и брошу команду вот так». Но он не выполнил задачу. И задачу выполнимую. Ее надо было выполнять. Причины? Мы понимаем, что он сделал все, что мог, но результата нет. И тренер должен покинуть этот пост, понимаете? Так заведено.
Напомним, что Скабелка возглавлял «Барыс» последние два сезона. Сейчас он близок к уходу в «Локомотив». Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.