Бабаев: Скабелка хотел подать в отставку в феврале, но не стал подводить «Барыс»

Как сообщил во время прямого эфира Vesti.kz в Instagram его агент Шуми Бабаев, были еще моменты в казахстанском клубе, которые не устраивали белорусского специалиста. При этом Скабелка хотел подать в отставку еще зимой, когда был проигран отбор на Олимпиаду.

— Если бы у Скабелки не было вопросов о совмещении работы в «Барысе» со сборной Казахстана или же если бы в «Барысе» пошли на его условия, он бы сто процентов остался или же все-таки смотрел бы какие-то варианты параллельно?

— Я думаю, смотрел бы. Потому что все равно есть другие моменты параллельные, в которых тоже ему что-то не нравилось. Это же не из-за того, что прям один момент, и все решается. Есть комплекс моментов. Есть основные точки, которые озвучены. Но есть параллельные какие-то моменты, которые требуют решения и которые решить невозможно, я думаю. Есть основное на 70 процентов, и все остальное на 30 процентов, которое дополняет.

— Когда вы в свое время ушли из сборной Казахстана, на это ведь тоже повлиял провал в отборе на Олимпиаду.

— Да, я сразу подал в отставку. И Андрей (Скабелка — прим. ред.) хотел подать в отставку сразу после окончания [турнира]. Он очень сильно переживал и до сих пор переживает. Он хотел подать в отставку сразу после того, как проиграли, но он говорил: «Это будет нечестно ни по отношению к хоккеистам, ни по отношению к “Барысу”, ни к руководству “Барыса”, если я сейчас уйду и брошу команду вот так». Но он не выполнил задачу. И задачу выполнимую. Ее надо было выполнять. Причины? Мы понимаем, что он сделал все, что мог, но результата нет. И тренер должен покинуть этот пост, понимаете? Так заведено.