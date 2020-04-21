«Он всегда может удивить любого». Бабаев рассказал, кто может вернуть Доуса в «Барыс»

Он отметил, что Доус ищет клуб, где может играть вместе с Линденом Веем, с которым выступал в одной тройке в казахстанской команде.

— Мы не вели никаких переговоров с «Барысом». Никакие суммы мы не озвучивали. Мне странно читать это. Да, я веду переговоры по Доусу и Вею с одной из топ-команд, они хотят играть вдвоем. Но это не один клуб, их многие команды просят отдельно.

Со следующего сезона казахстанцы не будут легионерами в КХЛ. И Доус — не думаю, что много россиян могут играть с такими возможностями, как у Найджела. Наверное, Найджел и Линден усилили бы «Барыс», это была бы команда другого уровня. На данный момент у нас не было никаких разговоров и предпосылок к этому, но …

Работая много лет с Аскаром Маминым (президент Казахстанской федерации хоккея, премьер-министр РК — прим.Vesti.kz), никогда не знаешь, что будет завтра. Всегда может удивить любого человека, он все делает на опережение. Не было ни одной вещи, которая не была решена с ним. Я обращался лично по любой мелочи — все вопросы решались. И тяжело найти еще одного такого руководителя, который проводит все вопросы через себя и понимает, что надо, а что нет.

Понятно, что у Аскара Узакпаевича сейчас нет времени заниматься «Барысом». Последние два года это видно. После своего личного опыта работы с ним я считаю его великолепным премьер-министром для Казахстана.

— То есть разговоры о том, что Доус в «Автомобилисте» получал 150 миллионов рублей, а в «Барысе» просит 85 — неправда?

— Не было никаких разговоров по деньгам. 80 миллионов, 85, 100 — можно сколько угодно говорить. Он много заработал бонусами и свои деньги отработал. И спрашивать, сколько он попросит, надо после вопроса — хотите ли вы играть в «Барысе». Они — а Найджел с Линденом хотят играть вместе — ответят, что, да, мы бы приехали, на таких-то условиях. Сколько это будет денег, я не знаю. 85, 105, 55 — об этом сейчас говорить рановато.