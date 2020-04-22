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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» останется без легионеров? Кто сыграет в казахстанской команде в новом сезоне КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» сделал первый шаг на трансферном рынке — официально объявил о желании сохранить игроков сборной Казахстана. Но в составе остаются позиции, которые требуют серьезной селекции, — помимо главного тренера, к команде должны присоединиться пара вратарей и группа форвардов. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Важным моментом в комплектации на новый сезон станет клубный бюджет с потолком заработных плат. «Барыс», скорее всего, расстался с мыслями удержать канадца Эдди Паскуале, а Хенрик Карлссон роль первого номера уже может и не потянуть. Если клуб подпишет ветерана, то нужен будет сильный дублер или конкурент.

В атаке ситуация не менее сложная — нет подписанных соглашений практически со всеми бомбардирами команды. И если с казахстанцами в клубе начали диалог, то иностранцы, скорее всего, будут искать себе другие команды. Даже с учетом сложной финансовой ситуации на прежние условия, с учетом личной статистики, вряд ли кто-то согласится.

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Вратари.

— Эдди Паскуале — контракт истекает
— Хенрик Карлссон — контракт истекает
— Сергей Кудрявцев — апрель 2021 года.

Защитники.

— Леонид Метальников — апрель 2021 года
— Алексей Маклюков — апрель 2021 года
— Джесси Блэкер — апрель 2021 года
— Егор Шалапов — контракт истекает
— Даррен Диц — апрель 2022 года
— Валерий Орехов — апрель 2021 года
— Атте Охтамаа — контракт истекает (аренда)
— Никита Клещенко — апрель 2021 года
— Виктор Сведберг — апрель 2021 года.

Нападающие.

— Аркадий Шестаков — контракт истекает
— Антон Сагадеев — апрель 2021 года
— Корбэн Найт — контракт истекает
— Никита Михайлис — контракт истекает
— Роман Старченко — контракт истекает
— Павел Акользин — апрель 2021 года
— Дмитрий Шевченко — апрель 2021 года
— Кертис Волк — апрель 2021 года
— Дастин Бойд — контракт истекает
— Егор Петухов — апрель 2021 года
— Линус Виделль — контракт истекает
— Кирилл Панюков — апрель 2021 года
— Ииро Пакаринен — контракт истекает
— Батырлан Муратов — апрель 2021 года
— Дмитрий Гурков — апрель 2021 года.

Возможно, что качественное усиление все-таки произойдет, но шансы на то, что клуб будет биться за плей-офф в нижней части таблицы, немного повыше. Без квалифицированного и надежного вратаря и тройки сильных форвардов сыграть на уровне действующего победителя дивизиона будет очень сложно.

Переходный момент может оказаться полезным для столичной команды — заиграть может кто-то из внутреннего рынка. Тот же Аркадий Шестаков своим шансом воспользовался, став полезным элементом в дружине Андрея Скабелки. Могут выстрелить и другие игроки. Битва за Кубок Гагарина откладывается.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» не смог договориться о новом контракте с главным тренером Андреем Скабелкой. Также команду из Нур-Султана могут покинуть некоторые ведущие легионеры.

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