«Барыс» останется без легионеров? Кто сыграет в казахстанской команде в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Важным моментом в комплектации на новый сезон станет клубный бюджет с потолком заработных плат. «Барыс», скорее всего, расстался с мыслями удержать канадца Эдди Паскуале, а Хенрик Карлссон роль первого номера уже может и не потянуть. Если клуб подпишет ветерана, то нужен будет сильный дублер или конкурент.

В атаке ситуация не менее сложная — нет подписанных соглашений практически со всеми бомбардирами команды. И если с казахстанцами в клубе начали диалог, то иностранцы, скорее всего, будут искать себе другие команды. Даже с учетом сложной финансовой ситуации на прежние условия, с учетом личной статистики, вряд ли кто-то согласится.

Вратари.

— Эдди Паскуале — контракт истекает

— Хенрик Карлссон — контракт истекает

— Сергей Кудрявцев — апрель 2021 года.

Защитники.

— Леонид Метальников — апрель 2021 года

— Алексей Маклюков — апрель 2021 года

— Джесси Блэкер — апрель 2021 года

— Егор Шалапов — контракт истекает

— Даррен Диц — апрель 2022 года

— Валерий Орехов — апрель 2021 года

— Атте Охтамаа — контракт истекает (аренда)

— Никита Клещенко — апрель 2021 года

— Виктор Сведберг — апрель 2021 года.

Нападающие.

— Аркадий Шестаков — контракт истекает

— Антон Сагадеев — апрель 2021 года

— Корбэн Найт — контракт истекает

— Никита Михайлис — контракт истекает

— Роман Старченко — контракт истекает

— Павел Акользин — апрель 2021 года

— Дмитрий Шевченко — апрель 2021 года

— Кертис Волк — апрель 2021 года

— Дастин Бойд — контракт истекает

— Егор Петухов — апрель 2021 года

— Линус Виделль — контракт истекает

— Кирилл Панюков — апрель 2021 года

— Ииро Пакаринен — контракт истекает

— Батырлан Муратов — апрель 2021 года

— Дмитрий Гурков — апрель 2021 года.

Возможно, что качественное усиление все-таки произойдет, но шансы на то, что клуб будет биться за плей-офф в нижней части таблицы, немного повыше. Без квалифицированного и надежного вратаря и тройки сильных форвардов сыграть на уровне действующего победителя дивизиона будет очень сложно.

Переходный момент может оказаться полезным для столичной команды — заиграть может кто-то из внутреннего рынка. Тот же Аркадий Шестаков своим шансом воспользовался, став полезным элементом в дружине Андрея Скабелки. Могут выстрелить и другие игроки. Битва за Кубок Гагарина откладывается.