Молодой вратарь провел ужасный сезон в КХЛ, но все равно решил попасть в «Монреаль»

Источник: Спорт-Экспресс

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Выход

Еще один российский хоккеист предпочел уехать в Северную Америку. Вратарь Василий Демченко подписал очень недорогой контракт с «Монреалем». В главной команде он будет получать 700 тысяч долларов, а в АХЛ — в десять раз меньше. Полностью поддерживаю решение Василия. Голкипер провел ужасный сезон в России. Демченко просто отвратительно играл за «Трактор», затем его обменяли в «Металлург» и там он тоже не блистал. В магнитогорском клубе даже не пытались сохранить вратаря.

Что случилось с Демченко, очень трудно понять. Да, у него и раньше случались провальные игры, но не так много. Казалось, что требовалось доверие и ничего больше. Только вот, когда он его получил, то не смог оправдать. Отчасти виноват «Трактор», где последние два года был настоящий кошмар в клубе. Туда бы привезти тренера, который бы вывел Демченко на иной уровень, но никто этим вопросом не озаботился. Конечно, не стоит снимать вины и с самого хоккеиста. Значит, мало работал. Переезд за океан — попытка вернуть себе уверенность. Уж там точно будут внимательней относиться к хоккеисту, попытаются исправить проблемы, и все мы выясним, что же случилось на самом деле — временный кризис или Василий просто вратарь среднего уровня.

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Расставание

Голкипер Хенрик Карлссон покидает «Барыс». Самое ужасное в его интервью то, что он четко дал понять, что не собирается выступать за сборную Казахстана, если клуб из столицы не предложит ему новый контракт. Вот вам цена за паспорта, которые раздают в стране, лишь бы «усилить» национальную команду. Всегда сомневался в шведе, но тут он проявил себя во всей красе.

«Барыс» за решение нисколько не осуждаю. Хенрик стал очень плохо играть. Его легко, не напрягаясь, вытеснил из состава Эдвард Паскуале. В прошлом сезоне Хенрик был первым номером, но только потому, что в клубе не нашли хорошего варианта на рынке. И Карлссон помог «Авангарду» пройти в следующий раунд плей-офф. Плохо для «Барыса» и то, что в команде, видимо, не будет и самого Паскуале. Его отправляют в «Локомотив», да и вообще не слышно, чтобы в клубе вели переговоры по его кандидатуре.

Кажется, что покинет команду Дастин Бойд, но самое печальное, что там до сих пор нет тренера. И то, что не назначают главного, говорит скорее о туманном будущем.

У казахов вообще пока все плохо. Клуб уже точно не борется за хороших, но дорогих хоккеистов. Это не та ситуация, когда обсуждают стиль того или иного специалиста. В «Барысе» пока не понимают, а получится ли вообще сыграть в КХЛ. Если при сокращенном бюджете прожить еще можно, то закрытые границы могут сделать все переговоры с потенциальными новичками бесполезными.

Контракт

Завершились переговоры между «Сибирью» и Алексеем Красиковым. Вратарь подписал длительное трехлетнее соглашение. Ходили разные истории о том, как непросто шли беседы о контракте. То ли агент Алексея требовал запредельную сумму для своего клиента, то ли в Новосибирске предлагали уж совсем мало. В ход пошел даже аргумент о возможном отъезде Красикова за океан. Учитывая, что теперь легко уезжают все, не глядя на доходы и перспективы, угроза была вполне реальной. Да и относительно недавно говорили, что за океаном пристально следят за Алексеем. Но теперь до 2023 года Северная Америка подождет.

Красиков вратарь нестабильный и именно это ему надо менять. Радует то, что в хорошие дни он действительно показывает хороший хоккей, а процент прекрасных матчей в его исполнении растет. Но даже статистика этого сезона не в пользу голкипера. 10 побед — 11 поражений для клуба, который вышел в плей-офф. Так себе цифры. В один сезон Алексея хотели сделать первым номером команды, но он не выдержал. Пришлось везти Дэнни Тэйлора и для клуба все закончилось не очень хорошо. В чем плюс Красикова — он очень трудолюбивый. Были непростые времена, но они в прошлом. Если Алексей следующий сезон проведет на хорошем уровне, то через год клуб просто не будет искать легионера на вратарскую позицию.

Алексей Шевченко