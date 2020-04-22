«Выдавал шикарные матчи». Названы ключевые игроки в «Барысе» при Скабелке и вклад тренера

Источник: РИА "Новости"

В конце апреля контракты с «Барысом» истекают у главного тренера Скабелки и группы ведущих легионеров. Кого нужно сохранить в составе?

— Это должен будет решить главный тренер, который должен будет включиться в ближайшее время в работу, но… Вы спросили меня, и я отвечу. Все эти игроки хорошо себя зарекомендовали. Тот же Эдди Паскуале выдал несколько шикарных игр, которые он сам вытащил. Это удачное приобретение «Барыса», что тут скрывать.

Корбэн Найт. Хорошая статистика для легионера. А как мы относимся к легионерам? Он должен быть на две головы выше нашего. А почему мы положительно отмечаем работу Скабелки? Если раньше в «Барысе» было шикарное первое звено, а остальные кувыркались по мере сил, то сейчас тренер подравнял все звенья и команда стала мобильной.

Стабильность пришла в команду. В свое время было мощнее сочетание — Дастин Бойд, Брэндон Боченски и Найджел Доус. Но как долго пришлось Дастину вживаться сейчас. Он и в «Динамо» не показал тот хоккей, который от него ждали. Не было той статистики, как в «Барысе». Начались травмы… И в «Барысе» он уже не играл на те 100 процентов, как было в этой тройке. Это было шикарное первое звено.

Сейчас суперзавышенных денег платить не будут. И с этого сезона вступает в силу потолок заработных плат. И в клубе в первую очередь закроют позиции по легионерам, а потом уже будут пересматривать своих ребят. Яркий пример — это «Металлург», который сократил бюджет на 750 миллионов рублей благодаря шести дорогостоящим игрокам. И я не думаю, что они будут играть хуже. Просто найдут молодых и амбициозных ребят.

То же самое ждет и другие клубы. Могут эти ребята (натурализованные легионеры — прим. Vesti.kz) быть интересными, ведь у них есть казахстанские паспорта. А «Барыс» не ограничен в подписании иностранцев. В команду сватают средних игроков… Например, Тэйлора Бека из «Авангарда». Я считаю, что такие игроки не особо впишутся, но это решение тренера. Нужно ли их подписывать?