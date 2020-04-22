Лучший снайпер «Автомобилиста» в сезоне Мэйсек останется в клубе

Мэйсек в сезоне-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, стал лучшим снайпером «Автомобилиста», забросив 24 шайбы. Этот результат стал четвертым в регулярном чемпионате среди всех игроков КХЛ. Всего 27-летний хоккеист провел 66 матчей, в которых набрал 47 очков (24+23).