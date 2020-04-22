Лучший снайпер «Автомобилиста» в сезоне Мэйсек останется в клубе
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Канадский нападающий Брукс Мэйсек подписал новый контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» на два года, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Канадский нападающий Брукс Мэйсек подписал новый контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» на два года, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Мэйсек в сезоне-2019/20, который не был доигран
Мэйсек пополнил ряды «Автомобилиста» летом 2019 года.