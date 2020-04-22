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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучший снайпер «Автомобилиста» в сезоне Мэйсек останется в клубе

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Канадский нападающий Брукс Мэйсек подписал новый контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» на два года, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мэйсек в сезоне-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, стал лучшим снайпером «Автомобилиста», забросив 24 шайбы. Этот результат стал четвертым в регулярном чемпионате среди всех игроков КХЛ. Всего 27-летний хоккеист провел 66 матчей, в которых набрал 47 очков (24+23).

Мэйсек пополнил ряды «Автомобилиста» летом 2019 года.

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