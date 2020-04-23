Ждут денег и предложений. 8 звёздных ветеранов КХЛ без новых контрактов

Источник: РИА "Новости"

В Континентальной лиге по-прежнему хватает хоккеистов, у которых нет контрактов на следующий сезон.

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В их числе и звёздные ветераны лиги, так как далеко не все, как защитник Андрей Марков, собираются завершать карьеру и вешать коньки на гвоздь.

н. Павел Дацюк, 41 год

Источник: РИА

Поговаривали, что 41-летний форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк может занять руководящую должность в клубе из Екатеринбурга, но думается, что звёздный нападающий ещё поиграет в хоккей. Всё-таки не просто так уральцев возглавил Билл Питерс, прекрасно знакомый российскому хоккеисту по совместной работе в «Детройте». Дацюк наверняка захочет поработать с Питерсом бок о бок в российских реалиях, а также помочь канадцу в раздевалке.

н. Сергей Мозякин, 39 лет

Источник: РИА

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин продолжает торговаться с уральцами по сумме нового контракта. 180 млн руб. в год никто форварду уже не заплатит. Более того, даже 90 млн руб. выбить не получается. Придётся соглашаться на более скромные условия. Сергей явно не хочет уезжать из Магнитогорска, где он давно живёт вместе с семьёй, потому велика вероятность того, что легенда отечественного хоккея останется на Урале ещё на сезон.

н. Данис Зарипов, 39 лет

Источник: РИА

Бывший партнёр Мозякина по «Металлургу» тоже не имеет контракта на следующий сезон. История с Зариповым и «Ак Барсом» схожая с той, которая сейчас происходит в Магнитогорске. У Даниса действовало большое соглашение с казанцами, а новое предлагают с сильно уменьшенными условиями. Заслуженный ветеран просит более солидных денег, но руководство казанского клуба не спешит их предлагать. Но, вероятно, и в этой истории всё закончится положительно. Стороны должны найти взаимопонимание и ударить по рукам.

н. Найджел Доус, 35 лет

Источник: РИА

Канадский нападающий с казахстанским паспортом был вторым хоккеистом в КХЛ по размеру зарплаты после Сергея Мозякина. Но в «Автомобилисте» уже объявили, что продолжать сотрудничество с североамериканцем не будут. Теперь Доусу активно ищут новый клуб в Континентальной лиге, способный удовлетворить финансовые аппетиты игрока. Таких команд, скажем честно, немного. Плюсом же является тот факт, что Доус в следующем сезоне не будет считаться легионером.

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н. Александр Попов, 39 лет

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прямым текстом заявил, что хочет оставить Попова в «армейском» клубе. Ещё бы, ведь Никитин и Попов даже поиграть вместе успели, а опыт нападающего не будет лишним ни в раздевалке, ни на льду. Но вся проблема в том, что в следующем году в КХЛ вводится жёсткий потолок зарплат, в связи с чем клубам придётся считать каждую копейку. А уж с составом и зарплатами в ЦСКА места для Попова тем более может не найтись. Хотя нельзя исключать любого развития ситуации.

н. Максим Афиногенов, 40 лет

Источник: РИА

Уже объявлено, что на следующий сезон Максима Афиногенова не будет в московском «Динамо». Уж больно большую зарплату он получал, былой скорости давно нет, а травмы постоянно преследовали российского ветерана. Можно предположить, что Афиногенова позовут на небольшие деньги в «Витязь», откуда он в «Динамо» и уходил, но у подмосковного клуба ограниченные финансовые возможности. Так что не удивимся, если Афиногенов в итоге решит объявить о завершении профессиональной карьеры.

н. Александр Сёмин, 36 лет

Источник: РИА

Сёмин отлично выглядел в «Витязе» и, конечно, подольчане с удовольствием оставили бы своего лидера на следующий год, но всё опять упирается в деньги. Александр, учитывая его результативность, логично будет просить солидные условия, но потянет ли их «Витязь»? Очень сомнительно. В теории, Сёмину может предложить контракт топ-клуб, но и здесь есть вопросы, ведь платёжки у многих команд уже забиты и расписаны.

з. Антон Белов, 33 года

У Белова нет контракта со СКА на следующий сезон, но стороны практически точно придут к взаимопониманию и продлят свои отношения. В СКА идёт перестройка в сторону молодости, вот только такие опытные защитники, как Белов, просто необходимы. Привлекать молодёжь — верно и правильно, однако и дядька-наставник для этой молодёжи нужен. Белов отлично подходит для такой роли, а опыта и мастерства у Антона хватает.

Павел Панышев