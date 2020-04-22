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22 апреля, источник: Vesti.kz

Двухметровая угроза из «Барыса». Игрок сборной Казахстана, которого Скабелка хотел раскрыть для КХЛ

Защитник «Барыса» Никита Клещенко может стать будущим лидером казахстанского клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Бывший главный тренер Андрей Скабелка видел в нем важный элемент для команды, но двухметровый игрок обороны не смог полностью проявить себя. Некоторые моменты о 23-летнем хоккеисте — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Воспитанник российской школы хоккея Клещенко в системе «Барыса» появился перед сезоном-2017/18 и отыграл два года за «Номад». В прошлом сезоне он приглянулся Скабелке, и тот попробовал его сначала в сборной Казахстана, а затем и в КХЛ. В дебютном турнире Клещенко провел 23 встречи и отдал две голевые передачи.

Почему Скабелка обратил на него внимание? Тренер видел в игроке исполнителя основного состава.

1. Казахстанский паспорт
2. Отличная антропология
3. Умеет начинать быструю атаку команды
4. Умеет подключаться к позиционной атаке
5. Дефицит хороших защитников в команде.

Можно сказать, что Клещенко не смог реализовать свой потенциал — не был так уверен в себе, как в ВХЛ. Его сравнивают с другим габаритным защитником Виктором Сведбергом, но швед, в отличие Никиты, набирался опыта в АХЛ с 22-летнего возраста после двух сезонов в родном чемпионате.

Возможно, что следующий сезон станет турниром Клещенко, ведь он уже познакомился с КХЛ, а место в составе ему, как мы думаем, обязательно найдется. Вместе с 20-летним Валерием Ореховым он обязан заявлять о себе. Плацдарм для обоих игроков с казахстанскими паспортами есть.

Напомним, «Барыс» в межсезонье может ждать серьезное обновление состава — у ведущих игроков истекают контракты. Также в клубе ищут главного тренера, ведь с Скабелкой завершается договор 30 апреля, а от нового он отказался.

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