Кинрейд, Бодров, Кулда и Чипчура покидают «Северсталь»

Источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.

«Тренерский штаб во главе с Андреем Разиным ведет плановую работу по формированию команды на будущий сезон. Предложены контракты Даниилу Вовченко и Илье Хохлову. Практически достигнуты соглашения с российскими форвардами: Егором Морозовым, Игорем Гераськиным, Егором Яковлевым и словацким нападающим Адамом Лишкой, также известно об устной договоренности с тремя новыми легионерами», — говорится в сообщении «Северстали».