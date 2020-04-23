Кинрейд, Бодров, Кулда и Чипчура покидают «Северсталь»

«Северсталь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.
«Тренерский штаб во главе с Андреем Разиным ведет плановую работу по формированию команды на будущий сезон. Предложены контракты Даниилу Вовченко и Илье Хохлову. Практически достигнуты соглашения с российскими форвардами: Егором Морозовым, Игорем Гераськиным, Егором Яковлевым и словацким нападающим Адамом Лишкой, также известно об устной договоренности с тремя новыми легионерами», — говорится в сообщении «Северстали».
«Помимо этого руководство “Северстали” сообщило о намерениях не продлевать контракты с рядом игроков: Сергеем Монаховым, Евгением Бодровым, Джеффри Кинрейдом, Артурсом Кулдой, Рафаэлем Хакимовым, Кайлом Чипчурой, — говорится в сообщении клуба. — Руководство и тренерский штаб ХК “Северсталь” благодарит игроков за сезон и желает им удачи в будущей спортивной карьере.».