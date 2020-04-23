Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кинрейд, Бодров, Кулда и Чипчура покидают «Северсталь»

«Северсталь» не будет продлевать контракты с хоккеистами Сергеем Монаховым, Евгением Бодровым, Джеффри Кинрейдом, Артурсом Кулдой, Рафаэлем Хакимовым и Кайлом Чипчурой, сообщается на сайте клуба КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.

«Тренерский штаб во главе с Андреем Разиным ведет плановую работу по формированию команды на будущий сезон. Предложены контракты Даниилу Вовченко и Илье Хохлову. Практически достигнуты соглашения с российскими форвардами: Егором Морозовым, Игорем Гераськиным, Егором Яковлевым и словацким нападающим Адамом Лишкой, также известно об устной договоренности с тремя новыми легионерами», — говорится в сообщении «Северстали».

«Помимо этого руководство “Северстали” сообщило о намерениях не продлевать контракты с рядом игроков: Сергеем Монаховым, Евгением Бодровым, Джеффри Кинрейдом, Артурсом Кулдой, Рафаэлем Хакимовым, Кайлом Чипчурой, — говорится в сообщении клуба. — Руководство и тренерский штаб ХК “Северсталь” благодарит игроков за сезон и желает им удачи в будущей спортивной карьере.».

Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 апреля
Ждет Кокорина, считает Месси лучшим. Семак выступил в инстаграме
ВЭБ окончательно выкупил ЦСКА. Что это значит
Легендарному голу Ковалева 26 лет. Шайба попала на обложку NHL95
Главный тренер сборной Испании попросил о снижении зарплаты
Шатов интересен «Рубину». Решение пока не принято
Мурад Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» по берпи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь