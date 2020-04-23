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13:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мальцев в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то вводят». Крикунов рассказал о состоянии знаменитого хоккеиста

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что знаменитый хоккеист Александр Мальцев находится в тяжелом состоянии.

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Источник: Спорт-Экспресс

По словами Крикунова, 71-летний Мальцев — в искусственной коме в больнице в Германии.

— Вы родом из Кирово-Чепецка, 70-тысячного городка Кировской области. Меня всегда интересовал его хоккейный феномен. Александр Мальцев, Владимир Мышкин, вы, еще множество игроков приличного уровня — откуда все это?

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— Скажу вам больше — когда первые большие мастера появлялись, у нас было тысяч 50 населения. Но место было, что называется, намоленное для хоккея. Там все ребята катались хорошо. Заливали большой открытый каток — и мы все после дневных тренировок ходили на массовое катание. Народу много, музыка. И вот гоняешь по этой поляне, между людьми проскакиваешь, оттачиваешь владение коньками. Не было никого, кто бы катался плохо!

Сейчас-то сплошь и рядом эти ребята, «искусственники» с маленьких катков. А у нас все на большом льду катались, и это помогало. Жаль, сейчас в Кирово-Чепецке практически ничего нет. Школа непонятно где играет, да и осталось в ней четыре возраста.

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С Сашкой Мальцевым мы играли в футбол на первенство области. Он с 49-го года, я с 50-го. Так получалось, что мы год играли вместе, год порознь. Когда он играл за нас — мы были чемпионами, когда уходил выступать за другой возраст — оставались вторыми. Я играл центрального защитника, он — центрфорварда. Саша говорил: «Ты отобрал мяч — отдай сразу мне, я разберусь». Я так и делал — отдавал ему верхом, и он первым же касанием так подрезал мяч себе на ход, что он перелетал через всех защитников, и Мальцев к нему успевал. А если уж он выходил один на один с вратарем — вариантов не было никаких.

— 20 апреля поздравили Мальцева с днем рождения?

— К сожалению, такой возможности нет. Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться… (Игорь Рабинер).

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