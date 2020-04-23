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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Конкурент «Барыса» подписал новый контракт с лучшим снайпером

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком, информирует Континентальная хоккейная лига. 27-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

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Источник: РИА "Новости"

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мэйсек стал лучшим снайпером «Автомобилиста», записав на свой счет 24 заброшенных шайбы и 22 результативных передачи в 61 матче при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени.

Нападающий проводил на льду 18 минут и 54 секунды за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Мэйсек заработал одну результативную передачу.

Напомним, в сезоне-2019/2020 «Автомобилист» завершил выступление на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири» (1−4). В «регулярке» Восточной конференции екатеринбургский клуб занял четвертое место, а вторым стал казахстанский «Барыс».

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