Конкурент «Барыса» подписал новый контракт с лучшим снайпером

Источник: РИА "Новости"

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мэйсек стал лучшим снайпером «Автомобилиста», записав на свой счет 24 заброшенных шайбы и 22 результативных передачи в 61 матче при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени.

Нападающий проводил на льду 18 минут и 54 секунды за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Мэйсек заработал одну результативную передачу.