Конкурент «Барыса» подписал новый контракт с лучшим снайпером

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мэйсек стал лучшим снайпером «Автомобилиста», записав на свой счет 24 заброшенных шайбы и 22 результативных передачи в 61 матче при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени.
Нападающий проводил на льду 18 минут и 54 секунды за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Мэйсек заработал одну результативную передачу.
Напомним, в сезоне-2019/2020 «Автомобилист» завершил выступление на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири» (1−4). В «регулярке» Восточной конференции екатеринбургский клуб занял четвертое место, а вторым стал казахстанский «Барыс».