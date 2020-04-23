«Тратить только деньги». Шуми Бабаев высказался о второй команде в КХЛ из Казахстана и ее своевременности

По его мнению, для этого пока не пришло время, так как на два клуба такого уровня в стране не хватает местных игроков.

«Понимаете, для того чтобы делать клуб в Алматы, нужен пласт казахстанских игроков, который пополнит эту команду. Сделать еще одну команду и позвать игроков со стороны — никакого смысла нет. Это только тратить деньги. Поэтому, когда придет время и будут игроки, которые не могут заходить в “Барыс”, потому что им нет места, очень перспективные игроки, вот тогда нужна будет команда Алматы. Это очень хороший город, там построили хорошие стадионы, там реально можно сделать очень хорошую команду, но пока не хватает игроков для этого», — сказал Бабаев.