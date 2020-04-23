От бомбардира до капитана. Кого Скабелка раскрыл в «Барысе» для КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Не все были так результативны, как Михайлис, но именно при Скабелке заиграли Петухов с Асетовым — форварды с агрессивным игровым стилем. Разглядел на белорус и Клещенко с Шестаковым — оба неплохо проявили себя и в сборной Казахстана.

Вратари:

Доминик Граховина

Эдди Паскуале.

Защитники:

Даррен Диц

Никита Клещенко

Виктор Сведберг

Джесси Блэкер.

Нападающие:

Никита Михайлис

Аркадий Шестаков

Кертис Волк

Егор Петухов

Патрис Кормье

Корбэн Найт

Алихан Асетов.

Не со всеми вышло успешно — не смог проявить себя Граховина, которого также сватали в нашу сборную. Лидерами команды стали Найт с Кормье. Настоящим фаворитом Скабелки стал Диц — защитник пришел в команду раньше тренера, но именно с ним за два сезона пробил планку в 100 очков.

Ударная тройка Михайлис — Волк — Шестаков сформировалась тоже при поддержке белорусского специалиста. Блэкер хоть и не дебютировал в КХЛ с «Барысом», но именно тут стал основным звеном и закрепился в сборной Казахстана.