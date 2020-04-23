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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

От бомбардира до капитана. Кого Скабелка раскрыл в «Барысе» для КХЛ

Белорусский специалист Андрей Скабелка не только два сезона успешно отработал в «Барысе», но и успел раскрыть некоторых исполнителей для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 23-летний казахстанец Никита Михайлис стал одним из лучших бомбардиров. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Не все были так результативны, как Михайлис, но именно при Скабелке заиграли Петухов с Асетовым — форварды с агрессивным игровым стилем. Разглядел на белорус и Клещенко с Шестаковым — оба неплохо проявили себя и в сборной Казахстана.

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Вратари:

Доминик Граховина
Эдди Паскуале.

Защитники:

Даррен Диц
Никита Клещенко
Виктор Сведберг
Джесси Блэкер.

Нападающие:

Никита Михайлис
Аркадий Шестаков
Кертис Волк
Егор Петухов
Патрис Кормье
Корбэн Найт
Алихан Асетов.

Не со всеми вышло успешно — не смог проявить себя Граховина, которого также сватали в нашу сборную. Лидерами команды стали Найт с Кормье. Настоящим фаворитом Скабелки стал Диц — защитник пришел в команду раньше тренера, но именно с ним за два сезона пробил планку в 100 очков.

Ударная тройка Михайлис — Волк — Шестаков сформировалась тоже при поддержке белорусского специалиста. Блэкер хоть и не дебютировал в КХЛ с «Барысом», но именно тут стал основным звеном и закрепился в сборной Казахстана.

Добавим, что сейчас «Барыс» ищет нового главного тренера, который бы мог также успешно выступать в КХЛ и поднимать уровень сборной Казахстана. После 30 апреля столичная команда официально останется без наставника.

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