От бомбардира до капитана. Кого Скабелка раскрыл в «Барысе» для КХЛ

Не все были так результативны, как Михайлис, но именно при Скабелке заиграли Петухов с Асетовым — форварды с агрессивным игровым стилем. Разглядел на белорус и Клещенко с Шестаковым — оба неплохо проявили себя и в сборной Казахстана.
Доминик Граховина
Эдди Паскуале.
Даррен Диц
Никита Клещенко
Виктор Сведберг
Джесси Блэкер.
Никита Михайлис
Аркадий Шестаков
Кертис Волк
Егор Петухов
Патрис Кормье
Корбэн Найт
Алихан Асетов.
Не со всеми вышло успешно — не смог проявить себя Граховина, которого также сватали в нашу сборную. Лидерами команды стали Найт с Кормье. Настоящим фаворитом Скабелки стал Диц — защитник пришел в команду раньше тренера, но именно с ним за два сезона пробил планку в 100 очков.
Ударная тройка Михайлис — Волк — Шестаков сформировалась тоже при поддержке белорусского специалиста. Блэкер хоть и не дебютировал в КХЛ с «Барысом», но именно тут стал основным звеном и закрепился в сборной Казахстана.
Добавим, что сейчас «Барыс» ищет нового главного тренера, который бы мог также успешно выступать в КХЛ и поднимать уровень сборной Казахстана. После 30 апреля столичная команда официально останется без наставника.