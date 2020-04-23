Казахстанский защитник «Барыса» рассказал о дебюте в КХЛ при Скабелке и карантине в деревне

Также он подвел итоги своего первого сезона в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), поделился эмоциями от игры с Талгатом Жайлауовым в одном звене и рассказал, чем занимается во время карантина.

— Самат, первый полноценный сезон на взрослом уровне. Как ощущения?

— Ощущения от первого сезона в ВХЛ остались приятные. Хорошая лига, сильные соперники. ВХЛ, конечно, отличается от МХЛ. Тут нужно быстрее принимать решения, быть готовым к контактной борьбе. Первое время было непривычно, но потом более-менее вкатились, — отметил Данияр.

— Был ли какой-то особый ажиотаж перед дебютным матчем команды в ВХЛ?

— Особого ажиотажа не было. Наоборот, было желание уже начать играть в этой лиге. Попробовать свои силы на другом уровне. Я думаю, переход в ВХЛ всем ребятам дал дополнительный стимул, все старались проявить себя.

— Помнишь свою первую шайбу?

— Первый гол, конечно, помню. Это было в начале сезона в домашнем матче с «Соколом». Мы тогда играли в большинстве, Талгат Жайлауов сделал передачу, я бросил от синей линии и попал. Ту шайбу забрал домой на память. Особенно порадовало, что тот матч мы выиграли.

— Знаешь ли, что все свои шайбы в сезоне ты забросил большинстве?

— Да. К сожалению, их не так много было. Мог и должен был забрасывать больше. Моменты были, тем более я получал немало игрового времени. Здесь нужно прибавлять и работать, приносить пользу команде.

— Зачастую ты выходил в одном составе с Талгатом Жайлауовым. Как игралось с таким мастером?

— Играть с Талгатом очень приятно. Он — опытный игрок, хорошо видит поле, может сыграть нестандартно. У него можно многому научиться и в профессиональном плане, и в бытовом. Все прислушивались к его советам.

— Какой матч больше всего запомнился в сезоне?

— В сезоне было много хороших игр, были и довольно интересные победы. Но мне, наверное, все же запомнится первый матч в ВХЛ. Хоть мы тогда и проиграли «Рубину», но после него сложилось ощущение, что мы сделали шаг вперед, вышли на другой уровень.

— Многие отмечают в ВХЛ обширную географию путешествий. Что скажешь по этому поводу?

— География большая, это правда. Приходится много времени проводить в дороге, сутками ехать в автобусе. Но ничего страшного, все в таких условиях. Многие игроки к этому с детства привыкают. Из городов можно выделить Ташкент, Москву, Пекин, Питер. Они, конечно, впечатляют.

— «Номад» провел в ВХЛ всего сезон. Но, возможно, все же появились для команды принципиальные соперники в лиге?

— Лично для меня важен каждый матч, неважно, против кого ты выходишь. Но я думаю, для нас и для болельщиков можно назвать принципиальными игры с другими казахстанскими командами. Все матчи с «Торпедо» и «Сарыаркой» получились очень напряженными и интересными.

— В конце сезона ребята из «Номада» получили шанс попробовать свои силы в «Барысе». Как оценишь этот опыт?

— Рад, что появилась такая возможность — сыграть в КХЛ. Причем не просто выйти на несколько смен, а провести полноценные матчи. Все ребята получили серьезный опыт, посмотрели, куда нужно стремиться попасть. Это совершенно другой уровень, и для него надо много трудиться и работать над собой.

— Традиционный на сегодня вопрос: как проводишь время в карантине?

— До закрытия Нур-Султана я успел уехать в деревню. Теперь все время провожу тут с семьей. В деревне нет такого напряжения, как в городе. Тут можно потренироваться во дворе на свежем воздухе. А так стараюсь помогать по дому. Через день хожу в баню. И, как и все, жду, когда же эта ситуация, наконец, прекратится.

— Посоветуй нашим болельщикам, какие книги можно почитать или фильмы глянуть?

— Наверное, все уже и так пересмотрели многие интересные фильмы. Сейчас очень актуален фильм «Заражение». Еще мне нравятся военные фильмы. Последние, которые я посмотрел: «Снайпер» и «Т-34». В них мне понравилось, как главные герои отыгрывают свои роли. Из книг я сейчас читаю «Икигай: смысл жизни по-японски» автора Кена Моги.