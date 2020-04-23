За канадским лидером и шведским долгожителем. Кто станет новым первым номером в «Барысе»

Для «Барыса» есть определенный сценарий действий. Во-первых, нужно определиться с главным тренером. И уже от этого будет складываться дальнейшая стратегия клуба. Потом перейдем ко второму шагу — комплектованию состава. Ключевой фигурой в построении должен стать сильный вратарь.

29-летний канадец Эдди Паскуале дебютировал в КХЛ, на сезон закрыв проблемную позицию в клубе. 36-летний шведский вратарь Хенрик Карлссон, получивший казахстанский паспорт, потерял лидирующую позицию в четвертом своем сезоне в клубе. Вряд ли мы их обоих увидим в новом тренировочном лагере «Барыса».

Действующие соглашения со столичной командой еще у двух казахстанских вратарей — 25-летнего Сергея Кудрявцева и 18-летнего Кирилла Стрия. Маловероятно, что кто-то из них станет лидером из-за отсутствия серьезного опыта. У Кудрявцева есть шанс стать третьим или даже вторым номером в ротации — Сергей вполне вытянет роль дублера основного вратаря.

Кто же придет в «Барыс»? Если не удастся сохранить Паскуале, то необходимы будут шаги по поиску нового голкипера. Даже если останется Карлссон, то это не решит проблему — Хенрику нужен сильный конкурент, как было в прошлом сезоне. Без серьезной оппозиции швед не так требователен к себе, и не особо надежен.

Можно ожидать, что команду пополнят два опытных вратаря — не предельного возраста, чтобы их можно было попробовать и в сборной Казахстана. Хотя бы одного их них. Кудрявцев и там способен быть запасным с попытками подпирать лидера.

Известные нам казахстанские голкиперы вряд ли потянут позицию первого номера в «Барыса» без резкого и качественного прогресса. Вряд ли пригласят россиян — только в случае смены паспорта. Опытного европейского вратаря или канадца уговорить будет проще, но заокеанских вратарей у нас еще в сборной не было.

Как и тренера. Канадского наставника в системе «Барыса» прежде не было, но к легионерам из этого региона мы уже привыкли. Некоторые из них стали лидерами не только в клубе, но и национальной сборной. Не приглашали вратарей из Канады и в сборную, но Паскуале доказал, что не только европейский вратарь может быть надежен.

Возможно, «Барыс» отойдет от практики однолетнего контракта для новичков, ведь на позицию нужен новый яркий исполнитель. Без сильного первого номера, которыми прежде славилась казахстанская школа хоккея, не будет результата ни у одной из команд. «Барысу» требуется звезда на несколько лет, как Даррен Диц в обороне.