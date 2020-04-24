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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании первого контракта после ухода Скабелки

Нападающий Антон Некряч принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт, сообщается на сайте клуба. Двустороннее соглашение подписано на два года.

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Нападающий дебютировал в КХЛ в конце прошлогого сезона, проведя матчи регулярного чемпионата против «Адмирала» и «Амура» в ходе поездки на Дальний Восток.

В ВХЛ за «Номад» Антон Некряч сыграл 16 игр, забросив три шайбы. В 2019-м году в составе сборной Казахстана форвард забросил две шайбы на победном чемпионате мира в группе А, который прошел на «Барыс Арене».

Отметим, что это первый контракт, о котором объявил «Барыс» после ухода Андрея Скабелки.

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