«Барыс» объявил о подписании первого контракта после ухода Скабелки

Нападающий дебютировал в КХЛ в конце прошлогого сезона, проведя матчи регулярного чемпионата против «Адмирала» и «Амура» в ходе поездки на Дальний Восток.

В ВХЛ за «Номад» Антон Некряч сыграл 16 игр, забросив три шайбы. В 2019-м году в составе сборной Казахстана форвард забросил две шайбы на победном чемпионате мира в группе А, который прошел на «Барыс Арене».