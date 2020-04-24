Белорусский форвард Никита Комаров покинул челябинский «Трактор»
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Никита Комаров покинул клуб КХЛ челябинский «Трактор». Эта информация размещена на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Никита Комаров покинул клуб КХЛ челябинский «Трактор». Эта информация размещена на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.
Белорусский форвард за челябинскую дружину, в которую он перешел по ходу минувшего сезона, провел 26 матчей. В них он набрал 4 (1+3) очка при 30 минутах штрафа и показателе полезности «-10».
Сообщается также, что «Трактор» покинут защитник Сергей Терещенко и двое нападающих Эндрю Кэйлоф и Сергей Коньков.
Ранее Никита Комаров выступал в таких командах КХЛ, как екатеринбургский «Автомобилист», минское и московское «Динамо», подмосковный «Витязь». Этой весной хоккеист вызывался для участия в тренировочном лагере сборной Беларуси.