Белорусский форвард Никита Комаров покинул челябинский «Трактор»

Белорусский форвард за челябинскую дружину, в которую он перешел по ходу минувшего сезона, провел 26 матчей. В них он набрал 4 (1+3) очка при 30 минутах штрафа и показателе полезности «-10».

Сообщается также, что «Трактор» покинут защитник Сергей Терещенко и двое нападающих Эндрю Кэйлоф и Сергей Коньков.