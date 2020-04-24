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19:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский форвард Никита Комаров покинул челябинский «Трактор»

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Никита Комаров покинул клуб КХЛ челябинский «Трактор». Эта информация размещена на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.

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Белорусский форвард за челябинскую дружину, в которую он перешел по ходу минувшего сезона, провел 26 матчей. В них он набрал 4 (1+3) очка при 30 минутах штрафа и показателе полезности «-10».

Сообщается также, что «Трактор» покинут защитник Сергей Терещенко и двое нападающих Эндрю Кэйлоф и Сергей Коньков.

Ранее Никита Комаров выступал в таких командах КХЛ, как екатеринбургский «Автомобилист», минское и московское «Динамо», подмосковный «Витязь». Этой весной хоккеист вызывался для участия в тренировочном лагере сборной Беларуси.

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