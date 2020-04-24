Шевченко рассказал о финансовых запросах Доуса при поиске нового клуба
Журналист Алексей Шевченко рассказал о ситуации
Журналист Алексей Шевченко рассказал о ситуации
Ранее стало известно, что Доус и Вей хотят играть вместе в следующем клубе. В сезоне 2017/18 они суммарно набрали 107 очков за «Барыс».
«Что известно по Доусу и Вею? СКА или «Локомотив»? Слышал, что денежные вопросы по ним не решили. Агент ведет переговоры с
Если Доус, допустим, завершит карьеру, то вряд ли
Нападающий Доус, выступающий за сборную Казахстана, зарабатывал в «Автомобилисте» 150 миллионов рублей в год, а бонусная часть составляла 40 миллионов. В прошедшем сезоне 35-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей и набрал 50 (20+30) очков, а в
Последние два сезона в ЦСКА провел Вей, который зарабатывал 70 миллионов рублей в год. В прошедшем сезоне сезоне 28-летний хоккеист за 52 матча регулярного чемпионата набрал 48 (13+35) очков, а в четырех играх