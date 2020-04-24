Шевченко рассказал о финансовых запросах Доуса при поиске нового клуба

Ранее стало известно, что Доус и Вей хотят играть вместе в следующем клубе. В сезоне 2017/18 они суммарно набрали 107 очков за «Барыс».

«Что известно по Доусу и Вею? СКА или «Локомотив»? Слышал, что денежные вопросы по ним не решили. Агент ведет переговоры с какими-то клубами, но никак не могут договориться по цене. Игроков не устраивает то, что предлагают клубы.

Если Доус, допустим, завершит карьеру, то вряд ли что-то потеряет. С другой стороны, он должен понимать, что даже 60 миллионов — это большие деньги. Он такие деньги просто не заработает. Банковская система рухнула, пандемия сказывается на любом бизнесе, куда бы он ни вложил деньги. Думаю, все равно согласится. С Веем, по-моему, такая же ситуация, — отметил Шевченко.

Нападающий Доус, выступающий за сборную Казахстана, зарабатывал в «Автомобилисте» 150 миллионов рублей в год, а бонусная часть составляла 40 миллионов. В прошедшем сезоне 35-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей и набрал 50 (20+30) очков, а в плей-офф отметился одной результативной передачей за пять игр.