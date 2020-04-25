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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Украсит любую команду». Названы ключевые игроки «Барыса» в прошедшем сезоне КХЛ

Ведущими игроками в «Барысе» в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были не только приглашенные легионеры, но и казахстанцы — бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил некоторых исполнителей, добавив, что они запомнились своей игрой не только в Казахстане, но и в России.

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Источник: РИА "Новости"

«На слуху были иностранцы. Опять же, Корбэн Найт. Игрок средний, но он вписался в структуру КХЛ и в “Барыс” в частности. Начал забивать неплохие голы. Потом, безусловно, игрок, который был в Риге, — Линус Виделль. Очень полезно сыграл. Силового плана нападающий. Безусловно, это Даррен Диц. Видно, что он игровик. И радуется за команду — очень эмоциональный человек. Он понравился казахстанским болельщикам. И в России о нем хорошие отзывы — любую команду в КХЛ украсит. Наши Никита Михайлис и Роман Старченко показали довольно стабильную игру. И в конце сезона наш Антон Сагадеев очень активно и позитивно проявил себя в играх плей-офф. Этих ребят бы я отметил — их статистика сама говорит за себя. И напоследок наш вратарь Эдди Паскуале, которого сейчас сватают в “Локомотив”, отлично проявил себя. Эти ребята были лидерами в команде. Они выделялись в “Барысе” своей игрой», — считает функционер.

Напомним, столичный клуб выиграл свой дивизион в регулярном чемпионате, а в плей-офф прошел «Металлург» из Магнитогорска. Кубок Гагарина помешала доиграть пандемия коронавируса — он был завершен досрочно. В межсезонье «Барыс» ждут кадровые изменения.

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