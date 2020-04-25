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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» предложил новые контракты еще четырем игрокам

«Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов еще четырем игрокам команды, сообщает официальный сайт астанчан.

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Источник: РИА "Новости"

А именно вратарю Денису Каратаеву, нападающим Саяну Данияру, Артуру Гатиятову и Ивану Верещагину. Все хоккеисты большую часть завершившегося сезона провели в составе «Номада».

Срок двусторонних предложений составляет два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что ранее «Барыс» объявил о подписании контракта с форвардом Антоном Некрячем. Это было первое соглашение, о котором сообщили астанчане после ухода с поста главного тренера Андрея Скабелки.

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