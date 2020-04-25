«Барыс» предложил новые контракты еще четырем игрокам

А именно вратарю Денису Каратаеву, нападающим Саяну Данияру, Артуру Гатиятову и Ивану Верещагину. Все хоккеисты большую часть завершившегося сезона провели в составе «Номада».

Отметим, что ранее «Барыс» объявил о подписании контракта с форвардом Антоном Некрячем. Это было первое соглашение, о котором сообщили астанчане после ухода с поста главного тренера Андрея Скабелки.