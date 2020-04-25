В «Ак Барсе» заинтересованы в продлении контракта с Данисом Зариповым

Источник: РИА "Новости"

Контракт 39-летнего Зарипова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля. Ранее портал «Бизнес-Онлайн» сообщил, что «Ак Барс» в ближайшее время достигнет соглашения с Зариповым, который согласился на серьезное понижение зарплаты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83102875942a12774d74" data-vnd="83102875942a12774d74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83102875942a12774d74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Идут переговоры, мы хотим, чтобы он [Зарипов] остался», — сказал Якубов. «Пока мы все еще разговариваем, все в стадии переговоров», — отметил Зарипов.

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Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта в связи с невозможностью проведения матчей в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также отказом финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 27 очков (13 шайб + 14 результативных передач). В плей-офф он не сыграл ни в одной встрече, пропустив четыре игры против нижнекамского «Нефтехимика» из-за травмы («Ак Барс» победил в серии со счетом 4−0).