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14:30 (мск), источник: ТАСС

В «Ак Барсе» заинтересованы в продлении контракта с Данисом Зариповым

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» в продлении контракта с капитаном команды Данисом Зариповым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт 39-летнего Зарипова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля. Ранее портал «Бизнес-Онлайн» сообщил, что «Ак Барс» в ближайшее время достигнет соглашения с Зариповым, который согласился на серьезное понижение зарплаты.

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«Идут переговоры, мы хотим, чтобы он [Зарипов] остался», — сказал Якубов. «Пока мы все еще разговариваем, все в стадии переговоров», — отметил Зарипов.

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Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта в связи с невозможностью проведения матчей в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также отказом финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 27 очков (13 шайб + 14 результативных передач). В плей-офф он не сыграл ни в одной встрече, пропустив четыре игры против нижнекамского «Нефтехимика» из-за травмы («Ак Барс» победил в серии со счетом 4−0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе «Ак Барса», два раза с магнитогорским «Металлургом»), ему также принадлежит рекорд по числу игр в высших дивизионах чемпионата страны (1212 матчей). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2009 и 2014 годах.

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15:09 (мск)© Ньюстюб
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