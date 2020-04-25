Скабелка задумал забрать в свою «новую команду» Старченко из «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Это связано с тем, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться в КХЛ легионерами.

Главным тренером «Локомотива», как ожидается, станет Андрей Скабелка, который последние два сезона возглавлял «Барыс».

Контракт Старченко с «Барысом», за который он выступает с 2008 года, истекает 30 апреля.

В минувшем сезоне 33-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 35 (18+17) очков, в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился.