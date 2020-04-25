Скабелка задумал забрать в свою «новую команду» Старченко из «Барыса»
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко может перейти в ярославский «Локомотив». Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко может перейти в ярославский «Локомотив». Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.
Это связано с тем, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться в КХЛ легионерами.
Главным тренером «Локомотива», как ожидается, станет Андрей Скабелка, который последние два сезона возглавлял «Барыс».
Контракт Старченко с «Барысом», за который он выступает с 2008 года, истекает 30 апреля.
В минувшем сезоне 33-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 35 (18+17) очков, в пяти играх
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