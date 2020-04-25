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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

В России сообщили о спросе на Михайлиса и раскрыли его зарплату в «Барысе»

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис может продолжить карьеру в другом клубе КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Еронко, 24-летнего игрока могут переманить российские клубы.

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Дело в том, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами.

«Многие клубы хотели Никиту Михайлиса, но за него нужна компенсация. Ему дали квалификационное предложение, но оно маленькое. У него зарплата была около пяти-семи миллионов рублей. Естественно, российские клубы захотят и смогут перебить это предложение. Сейчас будут предложения на 10−12 миллионов», — сказал журналист.

В минувшем сезоне Михайлис сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти играх плей-офф отметился результативной передачей.

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