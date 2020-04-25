В России сообщили о спросе на Михайлиса и раскрыли его зарплату в «Барысе»
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис может продолжить карьеру в другом клубе КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис может продолжить карьеру в другом клубе КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Еронко, 24-летнего игрока могут переманить российские клубы.
Дело в том, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами.
«Многие клубы хотели Никиту Михайлиса, но за него нужна компенсация. Ему дали квалификационное предложение, но оно маленькое. У него зарплата была около
В минувшем сезоне Михайлис сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти играх