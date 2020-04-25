В России сообщили о спросе на Михайлиса и раскрыли его зарплату в «Барысе»

Дело в том, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами.

«Многие клубы хотели Никиту Михайлиса, но за него нужна компенсация. Ему дали квалификационное предложение, но оно маленькое. У него зарплата была около пяти-семи миллионов рублей. Естественно, российские клубы захотят и смогут перебить это предложение. Сейчас будут предложения на 10−12 миллионов», — сказал журналист.