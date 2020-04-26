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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Зубов вошел в список кандидатов на роль тренера «Барыса»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экс-главный тренер петербургского СКА и «Сочи» Сергей Зубов рассматривается в качестве кандидата на аналогичную должность в казахстанском «Барысе», сообщил РИА Новости источник, близкий к клубу.

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Источник: РИА "Новости"

Будучи игроком, Зубов стал олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли и позже был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

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После завершения карьеры он занимал пост главного тренера в петербургском СКА и «Сочи». В октябре прошлого года специалист покинул черноморский клуб, а в декабре занял пост старшего консультанта по хоккейным операциям в клубе НХЛ «Даллас Старз».

По информации источника агентства, «Барыс» рассматривает Зубова в качестве одного из основных кандидатов на роль главного тренера команды, которую после нынешнего сезона покинул Андрей Скабелка.

В минувшем сезоне «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, но вынужденно снялся с турнира из-за пандемии коронавируса.

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