Источник: Зубов вошел в список кандидатов на роль тренера «Барыса»
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Будучи игроком, Зубов стал олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли и позже был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
После завершения карьеры он занимал пост главного тренера в петербургском СКА и «Сочи». В октябре прошлого года специалист покинул черноморский клуб, а в декабре занял пост старшего консультанта по хоккейным операциям в клубе НХЛ «Даллас Старз».
По информации источника агентства, «Барыс» рассматривает Зубова в качестве одного из основных кандидатов на роль главного тренера команды, которую после нынешнего сезона покинул Андрей Скабелка.
В минувшем сезоне «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, но вынужденно снялся с турнира