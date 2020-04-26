Михайлису пора ехать в российский топ-клуб. «Магнитка» и «Локомотив» — лучшие варианты
Никита уже созрел для
Никита уже созрел для
В этом сезоне «Барыс» Андрея Скабелки стал одним из главных сюрпризов сезона. Перед сезоном все держали в голове, что команде из
Мы привыкли, что «Барыс» — команда, игра которой на 90% строится за счет за легионеров. От местных хоккеистов в столице Казахстана обычно мало что зависит. Классовая пропасть между иностранцами и казахстанскими парнями пока не ушла, да и вряд ли уйдет. Одна из главных заслуг Скабелки это то, что за два сезон в «Барысе» ему, как минимум, удалось увеличить совокупную роль казахстанцев в общем результате. Во многом этому поспособствовал тот хоккей, который прививает белорус своим командам — вертикальный, быстрый и невероятно энергозатратный. Обычно под такую игровую модель не требуется россыпь мастеров, наоборот, нужны работяги, коих в Казахстане хватает — Акользин, Петухов, Шевченко, Шестаков, Сагадеев. И пусть первых трёх можно назвать казахстанцами с натяжкой, но они играют в Казахстане достаточно давно и в КХЛ пробились именно через систему «Барыса».
Особняком в команде из
скоро можно будет пересчитать по пальцам одной руки — «Мастерюга», как сказал бы Сергей Наильевич Гимаев. Всё в порядке у него и с бойцовскими качествами — равнодушные люди у Скабелки не выживают. То, что именно при белорусе Михайлис вышел на новый уровень, своеобразный индикатор того, что он прекрасно чувствует себя в «системе».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном
Сейчас за закрытыми дверями заговорили о том, что со следующего сезона казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в КХЛ. Пока официальной информации по этому поводу от лиги нет. Если легионерский статус казахстанцам действительно снимут, то Михайлис станет одним из самых желаемых кадров на рынке, пусть сейчас он и находится в статусе ограниченно свободного агента. Несколько дней назад «Барыс» ожидаемо сделал квалификационное предложение своему лидеру, однако по слухам оно настолько маленькое, что перебить его сможет любой.
Наверняка у Михайлиса есть желание в будущем уехать за океан. Последним казахстанцем в НХЛ был Николай Антропов, покинувший лигу в далеком 2013 году, и никто из его соотечественников не был так близок к НХЛ как Никита. Для него было бы идеальным перед отъездом в Северную Америку заглянуть в российский
Думается, что оптимальными вариантами для него могли бы стать «Магнитка», которая затеяла вселенскую перестройку и «Локомотив», где уже почти наверняка окажется Андрей Скабелка, наверняка желающий прихватить Михайлиса с собой в Ярославль. У команды Воробьева в следующем сезоне намечается большая проблема именно с исполнителями. Чем для магнитогорцев он не потенциальная замена увядающему Сергею Мозякину? После завершения сезона
Иван Богун