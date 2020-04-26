Михайлису пора ехать в российский топ-клуб. «Магнитка» и «Локомотив» — лучшие варианты

Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне «Барыс» Андрея Скабелки стал одним из главных сюрпризов сезона. Перед сезоном все держали в голове, что команде из Нур-Султана по силам попасть в первую четверку Востока, но вряд ли кто-то ожидал, что казахстанцы смогут второй год подряд выиграть Дивизион Чернышёва — на бумаге и «Салават Юлаев», и прошлогодний обидчик нур-султанцев «Авангард» казались предпочтительнее. Но, как и в случае в случае с «Сибирью», Скабелке не впервой рушить стереотипы и работать с тем, с чем дают.

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Мы привыкли, что «Барыс» — команда, игра которой на 90% строится за счет за легионеров. От местных хоккеистов в столице Казахстана обычно мало что зависит. Классовая пропасть между иностранцами и казахстанскими парнями пока не ушла, да и вряд ли уйдет. Одна из главных заслуг Скабелки это то, что за два сезон в «Барысе» ему, как минимум, удалось увеличить совокупную роль казахстанцев в общем результате. Во многом этому поспособствовал тот хоккей, который прививает белорус своим командам — вертикальный, быстрый и невероятно энергозатратный. Обычно под такую игровую модель не требуется россыпь мастеров, наоборот, нужны работяги, коих в Казахстане хватает — Акользин, Петухов, Шевченко, Шестаков, Сагадеев. И пусть первых трёх можно назвать казахстанцами с натяжкой, но они играют в Казахстане достаточно давно и в КХЛ пробились именно через систему «Барыса».

Особняком в команде из Нур-Султана среди всех казахстанцев стоит Никита Михайлис — 24-летний крайний нападающий, вот уже второй год выбивающий больше 30 очков за сезон. Выделяется Никита тем, что он, в отличие от всех соотечественников, привык созидать, как для себя, так и для партнеров. Сейчас он третий бомбардир «Барыса» и, если вынести за скобки натурализованных Доуса, Бойда, Дитца и Волка, стопроцентно сильнейший хоккеист из Казахстана. Воспитанник карагандинского хоккея один из самых востребованных вингеров лиги и первый казахстанский нападающий за долгое время, который имеет все шансы оказаться в НХЛ. Но пока для лучшей лиги мира Никита не созрел, а вот для российского топ-клуба вполне. Чем же он так хорош? Прежде всего, Михайлис — типичный технарь с правым хватом и очень быстрыми руками, который любит, а главное — умеет играть креативно. Взгляните, с какой легкостью и спокойствием Никита уничтожил Зайцева и Еременко. Или посмотрите, как он отправил смотреть хоккей сразу троих хоккеистов «Сибири» и выдал конфетку на Корбена Найта. Учитывая ежегодный отток звезд КХЛ по ту сторону океана, таких игроков как Никита в лиге



скоро можно будет пересчитать по пальцам одной руки — «Мастерюга», как сказал бы Сергей Наильевич Гимаев. Всё в порядке у него и с бойцовскими качествами — равнодушные люди у Скабелки не выживают. То, что именно при белорусе Михайлис вышел на новый уровень, своеобразный индикатор того, что он прекрасно чувствует себя в «системе».

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале лиги.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале лиги.

Сейчас за закрытыми дверями заговорили о том, что со следующего сезона казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в КХЛ. Пока официальной информации по этому поводу от лиги нет. Если легионерский статус казахстанцам действительно снимут, то Михайлис станет одним из самых желаемых кадров на рынке, пусть сейчас он и находится в статусе ограниченно свободного агента. Несколько дней назад «Барыс» ожидаемо сделал квалификационное предложение своему лидеру, однако по слухам оно настолько маленькое, что перебить его сможет любой.



Наверняка у Михайлиса есть желание в будущем уехать за океан. Последним казахстанцем в НХЛ был Николай Антропов, покинувший лигу в далеком 2013 году, и никто из его соотечественников не был так близок к НХЛ как Никита. Для него было бы идеальным перед отъездом в Северную Америку заглянуть в российский топ-клуб. Причем ехать ему нужно туда, где на него будут рассчитывать, как на нападающего для топ-6 и где он сможет получить место в спецбригаде. При ином раскладе лучше будет остаться дома.



Думается, что оптимальными вариантами для него могли бы стать «Магнитка», которая затеяла вселенскую перестройку и «Локомотив», где уже почти наверняка окажется Андрей Скабелка, наверняка желающий прихватить Михайлиса с собой в Ярославль. У команды Воробьева в следующем сезоне намечается большая проблема именно с исполнителями. Чем для магнитогорцев он не потенциальная замена увядающему Сергею Мозякину? После завершения сезона вице-президент уральцев Сергей Ласьков достаточно быстро расчистил место под установленным потолком зарплат. Учитывая, что рынок сейчас практически пуст, почему бы Магнитогорску с их финансовыми возможностями не побороться за лидера «Барыса»? Другой вопрос в том, нужна ли нынешняя «Магнитка» самому Михайлису? В любом случае, попробовать себя в КХЛ за пределами «Барыса» Никите стоит, а вернуться в Нур-Султан он всегда успеет.