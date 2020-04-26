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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о новом контракте с казахстанским форвардом

Казахстанский нападающий Иван Верещагин принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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Двустороннее соглашение рассчитано на два года. Это позволяет игроку выступать как за главную команду в КХЛ, так и за фарм-клуб.

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В сезоне 2019−2020 годов Верещагин играл за «Номад» и «Снежных Барсов».

В ВХЛ нападающий провел 36 матчей и набрал пять (2+3) баллов за результативность, а за 11 встреч в МХЛ — 11 (7+4) очков.

20-летний Верещагин начинал заниматься хоккеем в Караганде, а затем перешел в школу «Барыса». В сезоне-2018/19 он был в заявке главной команды, но в КХЛ пока не дебютировал.

Ранее «Барыс» продлил контракт с нападающим сборной Казахстана Антоном Некрячем, который в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ.

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