«Барыс» объявил о новом контракте с казахстанским форвардом

Двустороннее соглашение рассчитано на два года. Это позволяет игроку выступать как за главную команду в КХЛ, так и за фарм-клуб.

В сезоне 2019−2020 годов Верещагин играл за «Номад» и «Снежных Барсов».

В ВХЛ нападающий провел 36 матчей и набрал пять (2+3) баллов за результативность, а за 11 встреч в МХЛ — 11 (7+4) очков.

20-летний Верещагин начинал заниматься хоккеем в Караганде, а затем перешел в школу «Барыса». В сезоне-2018/19 он был в заявке главной команды, но в КХЛ пока не дебютировал.