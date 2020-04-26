Единственный хоккеист с 12 сезонами за «Барыс» в КХЛ прокомментировал интерес от нового клуба Скабелки
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко в беседе с «Шайба.kz» подтвердил интерес со стороны «Локомотива».
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко в беседе с «Шайба.kz» подтвердил интерес со стороны «Локомотива».
Форвард сообщил, что рассматривает разные варианты, в том числе и от ярославского клуба.
В ближайшие дни главным тренером «Локомотива» станет белорус Андрей Скабелка, предыдущие два сезона работавший в «Барысе».
Контракт Старченко завершится 30 апреля. Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко сообщил, что форвард может продолжить карьеру в «Локомотиве». Со следующего сезона казахстанцы перестанут считаться легионерами в КХЛ.
33-летний Старченко выступает за «Барыс» с 2008 года. Он единственный хоккеист, который играл за казахстанский клуб во всех 12 сезонах КХЛ. За 634 матча в лиге Старченко набрал 318 (176+142) очков, в том числе 35 (18+17) баллов в 58 встречах минувшего сезона.