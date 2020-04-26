Единственный хоккеист с 12 сезонами за «Барыс» в КХЛ прокомментировал интерес от нового клуба Скабелки

Источник: РИА "Новости"

Форвард сообщил, что рассматривает разные варианты, в том числе и от ярославского клуба.

В ближайшие дни главным тренером «Локомотива» станет белорус Андрей Скабелка, предыдущие два сезона работавший в «Барысе».

Контракт Старченко завершится 30 апреля. Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко сообщил, что форвард может продолжить карьеру в «Локомотиве». Со следующего сезона казахстанцы перестанут считаться легионерами в КХЛ.