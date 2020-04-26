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18:56 (мск), источник: Sport24

Олимпийскому чемпиону Капризову подарили на день рождения овцу: «Назвали Катей»

Нападающий ЦСКА и олимпийский чемпион Кирилл Капризов показал, какой необычный подарок ему сделали друзья на день рождения.

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Сегодня, 26 апреля, Капризов отмечает свое 23-летие.

«Самый сильный подарок. Спасибо моим друзьям. Назвали Катей», — подписал фотографию Капризов.

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Ранее стало известно, что Капризов отказался заключать новый контракт с армейским клубом и хочет дебютировать в НХЛ. В 2015 году Капризова на драфте НХЛ выбрал клуб «Миннесоа Уайлд».

В сезоне-2019/20 Капризов провел за ЦСКА 57 матчей, набрав в них 62 (33+29) очка.

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23 мая 2019© Ньюстюб
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