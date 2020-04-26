Олимпийскому чемпиону Капризову подарили на день рождения овцу: «Назвали Катей»
Нападающий ЦСКА и олимпийский чемпион Кирилл Капризов показал, какой необычный подарок ему сделали друзья на день рождения.
Нападающий ЦСКА и олимпийский чемпион Кирилл Капризов показал, какой необычный подарок ему сделали друзья на день рождения.
Сегодня, 26 апреля, Капризов отмечает свое 23-летие.
«Самый сильный подарок. Спасибо моим друзьям. Назвали Катей», — подписал фотографию Капризов.
Ранее стало известно, что Капризов отказался заключать новый контракт с армейским клубом и хочет дебютировать в НХЛ. В 2015 году Капризова на драфте НХЛ выбрал клуб «Миннесоа Уайлд».
В сезоне-2019/20 Капризов провел за ЦСКА 57 матчей, набрав в них 62 (33+29) очка.