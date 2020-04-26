Форвард сборной Казахстана подписал новый контракт с «Барысом»
Нападающий сборной Аркадий Шестаков принял квалификационное предложение «Барыса», сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий сборной Аркадий Шестаков принял квалификационное предложение «Барыса», сообщает официальный сайт клуба.
Новый двусторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года. Соглашение позволяет хоккеисту играть как в КХЛ, так и за
Минувший сезон стал для 25-летнего Шестакова дебютным в КХЛ, причем он не пропустил ни одной игры. В 67 матчах регулярного чемпионата воспитанник
Также Шестаков показал уверенную игру на вбрасываниях, выиграв 59,3 процента дуэлей. Этот результат стал вторым в команде и восьмым — во всей КХЛ.
Ранее «Барыс» продлил контракты с нападающими Антоном Некрячем, который в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ, и Иваном Верещагиным.