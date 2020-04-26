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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана подписал новый контракт с «Барысом»

Нападающий сборной Аркадий Шестаков принял квалификационное предложение «Барыса», сообщает официальный сайт клуба.

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Новый двусторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года. Соглашение позволяет хоккеисту играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб «Номад» из ВХЛ.

Минувший сезон стал для 25-летнего Шестакова дебютным в КХЛ, причем он не пропустил ни одной игры. В 67 матчах регулярного чемпионата воспитанник Усть-Каменогорска набрал 18 (9+9) очков, а в пяти встречах плей-офф отметился двумя результативными передачами.

Также Шестаков показал уверенную игру на вбрасываниях, выиграв 59,3 процента дуэлей. Этот результат стал вторым в команде и восьмым — во всей КХЛ.

Ранее «Барыс» продлил контракты с нападающими Антоном Некрячем, который в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ, и Иваном Верещагиным.

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