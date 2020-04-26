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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир и канадский вратарь покинули «Барыс»

Вратарь Эдди Паскуале и нападающий Корбэн Найт покинули «Барыс». Об этом сообщил агент хоккеистов Алеша Пилко в прямом эфире в Instagram, сообщает AllHockey.ru.

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Канадские легионеры пополнили «Барыс» летом 2019 года. В прошедшем сезоне 29-летний Паскуале провел 51 матч, а его ровесник Найт набрал 41 (20+21) очко в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

Контракты Паскуале и Найта завершатся 30 апреля. В минувшем сезоне они помогли «Барысу» выиграть дивизион Чернышева и пройти «Металлург» на старте плей-офф, но во втором раунде команда сыграть не успела — Кубок Гагарина завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

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