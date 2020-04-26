Лучший бомбардир и канадский вратарь покинули «Барыс»
Вратарь Эдди Паскуале и нападающий Корбэн Найт покинули «Барыс». Об этом сообщил агент хоккеистов Алеша Пилко в прямом эфире в Instagram, сообщает AllHockey.ru.
Вратарь Эдди Паскуале и нападающий Корбэн Найт покинули «Барыс». Об этом сообщил агент хоккеистов Алеша Пилко в прямом эфире в Instagram, сообщает AllHockey.ru.
Канадские легионеры пополнили «Барыс» летом 2019 года. В прошедшем сезоне 29-летний Паскуале провел 51 матч, а его ровесник Найт набрал 41 (20+21) очко в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.
Контракты Паскуале и Найта завершатся 30 апреля. В минувшем сезоне они помогли «Барысу» выиграть дивизион Чернышева и пройти «Металлург» на старте