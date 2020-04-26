Лучший бомбардир и канадский вратарь покинули «Барыс»

Канадские легионеры пополнили «Барыс» летом 2019 года. В прошедшем сезоне 29-летний Паскуале провел 51 матч, а его ровесник Найт набрал 41 (20+21) очко в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

Контракты Паскуале и Найта завершатся 30 апреля. В минувшем сезоне они помогли «Барысу» выиграть дивизион Чернышева и пройти «Металлург» на старте плей-офф, но во втором раунде команда сыграть не успела — Кубок Гагарина завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.