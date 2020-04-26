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21:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выбрал нового главного тренера

Казахстанский «Барыс» определился с главным тренером команды на новый сезон. Об этом сообщил российский журналист Алексей Шевченко в программе «Держи передачу».

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«Вчера созванивался с человеком из “Барыса”. Он говорит, что 1 мая объявят о нерусскоязычном иностранце», — цитирует Шевченко «Шайба.kz».

Напомним, последние два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который отказался от продления контракта и близок к уходу в «Локомотив». Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

В истории «Барыса» был всего один тренер из дальнего зарубежья — это финн Ари-Пекка Селин, под руководством которого клуб в сезоне-2013/14 выиграл дивизион Чернышева и дебютировал во втором раунде Кубка Гагарина.

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