«Барыс» выбрал нового главного тренера
Казахстанский «Барыс» определился с главным тренером команды на новый сезон. Об этом сообщил российский журналист Алексей Шевченко в программе «Держи передачу».
Казахстанский «Барыс» определился с главным тренером команды на новый сезон. Об этом сообщил российский журналист Алексей Шевченко в программе «Держи передачу».
«Вчера созванивался с человеком из “Барыса”. Он говорит, что 1 мая объявят о нерусскоязычном иностранце», — цитирует Шевченко «Шайба.kz».
Напомним, последние два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который отказался от продления контракта и близок к уходу в «Локомотив». Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.
В истории «Барыса» был всего один тренер из дальнего зарубежья — это финн