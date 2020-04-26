«Барыс» выбрал нового главного тренера

«Вчера созванивался с человеком из “Барыса”. Он говорит, что 1 мая объявят о нерусскоязычном иностранце», — цитирует Шевченко «Шайба.kz».

Напомним, последние два сезона «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, который отказался от продления контракта и близок к уходу в «Локомотив». Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.