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08:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барысу» нашли новых вратарей с опытом игры в НХЛ

В следующем сезоне КХЛ вратарскую бригаду «Барыса» могут составить канадцы Дастин Токарски и Максим Лагасе, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

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Ранее стало известно, что казахстанский клуб покинул первый номер Эдди Паскуале.

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Также «Барыс» решил не продлевать соглашение со вторым голкипером Хенриком Карлссоном.

«Дастин Токарски и Максим Лагасе давно играют в АХЛ и ничего толком не добились. В общем, они могут уехать. У них нет контрактов, запросы не слишком большие», — рассказал журналист.

30-летний Токарски выступал за клубы «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ он сыграл 34 матча. Большую часть карьеры игрок провел в АХЛ.

27-летний Лагасе сыграл 17 матчей за «Вегас Голден Найтс». Последние шесть лет он выступал в основном в АХЛ и Хоккейной лиге Восточного побережья.

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