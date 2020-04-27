«Барысу» нашли новых вратарей с опытом игры в НХЛ

Ранее стало известно, что казахстанский клуб покинул первый номер Эдди Паскуале.

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Также «Барыс» решил не продлевать соглашение со вторым голкипером Хенриком Карлссоном.

«Дастин Токарски и Максим Лагасе давно играют в АХЛ и ничего толком не добились. В общем, они могут уехать. У них нет контрактов, запросы не слишком большие», — рассказал журналист.

30-летний Токарски выступал за клубы «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ он сыграл 34 матча. Большую часть карьеры игрок провел в АХЛ.