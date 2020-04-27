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08:45 (мск), источник: Vesti.kz

Старченко «дали добро» на переход из «Барыса» в новую команду Скабелки

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко стал бы хорошим усилением для ярославского «Локомотива». Такое мнение высказал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее 33-летний форвард подтвердил интерес со стороны российского клуба. Контракт Старченко с «Барысом», за который он выступает с 2008 года, истекает 30 апреля.

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«У Романа Старченко шикарный кистевой бросок. Он по-прежнему не потерял скорость, у него хорошее катание. В любом клубе был бы помощником, на уровне второго-третьего звена, без проблем. Везде заиграл бы и помог бы в атаке. Мало ошибается. Очень качественный ветеран, который еще отличается тем, что нормально влияет на процессы в раздевалке. Для “Локомотива” очень даже хороший вариант. Он же не легионер и не будет занимать чье-то место», — сказал Еронко.

Главным тренером «Локомотива», как ожидается, станет Андрей Скабелка, который последние два сезона возглавлял «Барыс».

В минувшем сезоне 33-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 35 (18+17) очков, в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился. Всего в КХЛ воспитанник Усть-Каменогорска провел 634 матча и записал в актив 318 (176+142) очков.

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