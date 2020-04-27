Старченко «дали добро» на переход из «Барыса» в новую команду Скабелки

«У Романа Старченко шикарный кистевой бросок. Он по-прежнему не потерял скорость, у него хорошее катание. В любом клубе был бы помощником, на уровне второго-третьего звена, без проблем. Везде заиграл бы и помог бы в атаке. Мало ошибается. Очень качественный ветеран, который еще отличается тем, что нормально влияет на процессы в раздевалке. Для “Локомотива” очень даже хороший вариант. Он же не легионер и не будет занимать чье-то место», — сказал Еронко.