Появилась информация про основного кандидата в тренеры «Барыса»
Бывшего главного тренера питерского СКА и «Сочи» Сергея Зубова в «Барысе» не будет, сообщает
Бывшего главного тренера питерского СКА и «Сочи» Сергея Зубова в «Барысе» не будет, сообщает
Накануне появилась информация, что 49-летний российский специалист является основным кандидатом на вакантную должность в казахстанском клубе, которая освободилась после ухода Андрея Скабелки.
Однако по информации источника, «Барыс» не рассматривает кандидатуру Зубова, а «появление информации по Зубову в связке с Казахстаном называют вбросом его кхловского агента».
Кроме того, российский журналист Алексей Шевченко сообщил, что «Барыс» уже определился с главным тренером.
По его словам, «1 мая объявят о нерусскоязычном иностранце».
Напомним, Скабелка руководил «Барысом» последние два сезона. Под руководством белоруса казахстанский клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.