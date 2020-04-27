Появилась информация про основного кандидата в тренеры «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Накануне появилась информация, что 49-летний российский специалист является основным кандидатом на вакантную должность в казахстанском клубе, которая освободилась после ухода Андрея Скабелки.

Читайте также «Барыс» выбрал нового главного тренера

Однако по информации источника, «Барыс» не рассматривает кандидатуру Зубова, а «появление информации по Зубову в связке с Казахстаном называют вбросом его кхловского агента».

Кроме того, российский журналист Алексей Шевченко сообщил, что «Барыс» уже определился с главным тренером.

По его словам, «1 мая объявят о нерусскоязычном иностранце».