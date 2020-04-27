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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Появилась информация про основного кандидата в тренеры «Барыса»

Бывшего главного тренера питерского СКА и «Сочи» Сергея Зубова в «Барысе» не будет, сообщает Telegram-канал «Арена Бреда».

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Источник: РИА "Новости"

Накануне появилась информация, что 49-летний российский специалист является основным кандидатом на вакантную должность в казахстанском клубе, которая освободилась после ухода Андрея Скабелки.

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Однако по информации источника, «Барыс» не рассматривает кандидатуру Зубова, а «появление информации по Зубову в связке с Казахстаном называют вбросом его кхловского агента».

Кроме того, российский журналист Алексей Шевченко сообщил, что «Барыс» уже определился с главным тренером.

По его словам, «1 мая объявят о нерусскоязычном иностранце».

Напомним, Скабелка руководил «Барысом» последние два сезона. Под руководством белоруса казахстанский клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

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