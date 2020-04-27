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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отреагировал на «уход» лучшего бомбардира и канадского голкипера

Пресс-служба «Барыса» прокомментировала информацию о том, что вратарь Эдди Паскуале и нападающий Корбэн Найт покинули казахстанский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне об этом объявил агент хоккеистов Алеша Пилко.

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Контракты обоих канадцев с «Барысом» истекают 30 апреля.

«Паскуале и Найт остаются игроками “Барыса” до 30 апреля. С 1 мая хоккеисты становятся свободными агентами», — отметили Bestnews.kz в пресс-службе «барсов».

Также в «Барысе» уточнили, что истекающие контракты также у вратаря Хенрика Карлссона, нападающих Дастина Бойда, Линуса Виделля, Никиты Михайлиса, защитников Максима Семенова и Атте Охтомаа.

Напомним, канадцы пополнили «Барыс» летом 2019 года. В прошедшем сезоне 29-летний Паскуале провел 51 матч, а Найт набрал 41 (20+21) очко в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

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