«Барыс» отреагировал на «уход» лучшего бомбардира и канадского голкипера

Накануне об этом объявил агент хоккеистов Алеша Пилко.
Контракты обоих канадцев с «Барысом» истекают 30 апреля.
«Паскуале и Найт остаются игроками “Барыса” до 30 апреля. С 1 мая хоккеисты становятся свободными агентами», — отметили Bestnews.kz в
Также в «Барысе» уточнили, что истекающие контракты также у вратаря Хенрика Карлссона, нападающих Дастина Бойда, Линуса Виделля, Никиты Михайлиса, защитников Максима Семенова и Атте Охтомаа.
Напомним, канадцы пополнили «Барыс» летом 2019 года. В прошедшем сезоне 29-летний Паскуале провел 51 матч, а Найт набрал 41 (20+21) очко в 65 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.