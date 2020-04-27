«Барыс» отреагировал на «уход» лучшего бомбардира и канадского голкипера

Источник: РИА "Новости"

Накануне об этом объявил агент хоккеистов Алеша Пилко.

Читайте также Лучший бомбардир и канадский вратарь покинули «Барыс»

Контракты обоих канадцев с «Барысом» истекают 30 апреля.

«Паскуале и Найт остаются игроками “Барыса” до 30 апреля. С 1 мая хоккеисты становятся свободными агентами», — отметили Bestnews.kz в пресс-службе «барсов».

Также в «Барысе» уточнили, что истекающие контракты также у вратаря Хенрика Карлссона, нападающих Дастина Бойда, Линуса Виделля, Никиты Михайлиса, защитников Максима Семенова и Атте Охтомаа.