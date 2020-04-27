КХЛ приняла решение по казахстанским хоккеистам
Континентальная хоккейная лига сообщила, что в сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах лиги.
Континентальная хоккейная лига сообщила, что в сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах лиги.
«В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ», — сообщили «Чемпионату» в
Ранее в КХЛ перестали считаться легионерами хоккеисты из Беларуси.
Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш