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12:53 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ приняла решение по казахстанским хоккеистам

Континентальная хоккейная лига сообщила, что в сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Ранее в КХЛ перестали считаться легионерами хоккеисты из Беларуси.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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