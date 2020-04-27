Хоккеист Мозякин даст ответ по продолжению карьеры в «Металлурге» после 30 апреля

Источник: РИА "Новости"

Мозякину 39 лет, он выступает за «Металлург» с 2011 года. Срок его контракта истекает 30 апреля. По информации издания «Спорт-Экспресс», форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. Ранее Ласьков сообщил ТАСС, что стороны рассчитывали договориться о новом соглашении в начале этой недели.

«Сергей Евгеньевич (агент Мозякина Сергей Паремузов — прим. ТАСС) сообщил мне, что они берут паузу до 30 апреля. После этого времени они дадут ответ», — сказал Ласьков.