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12:59 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Мозякин даст ответ по продолжению карьеры в «Металлурге» после 30 апреля

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Сергей Мозякин дат ответ по поводу продолжения карьеры в магнитогорском клубе после 30 апреля. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент, директор магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

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Источник: РИА "Новости"

Мозякину 39 лет, он выступает за «Металлург» с 2011 года. Срок его контракта истекает 30 апреля. По информации издания «Спорт-Экспресс», форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. Ранее Ласьков сообщил ТАСС, что стороны рассчитывали договориться о новом соглашении в начале этой недели.

«Сергей Евгеньевич (агент Мозякина Сергей Паремузов — прим. ТАСС) сообщил мне, что они берут паузу до 30 апреля. После этого времени они дадут ответ», — сказал Ласьков.

Мозякин в составе «Металлурга» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету множество национальных бомбардирских и снайперских рекордов. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира, в 2018 году выиграл с национальной командой золото Олимпиады.

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