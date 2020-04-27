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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Агент канадских хоккеистов об уходе: «Барыс» даже не бился за сохранение своих лидеров

Агент Алеша Пилко, представляющий интересы голкипера Эдди Паскуале и форварда Корбэна Найта, в интервью «Чемпионату» объяснил уход своих клиентов из «Барыса».

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Он заявил, что казахстанский клуб даже не бился за сохранение основного вратаря и лучшего бомбардира команды в минувшем сезоне.

«Паскуале и Найт совершенно точно покидают “Барыс”. Они продолжат карьеру в других командах КХЛ. Сейчас я не могу их назвать, но скажу вам так: “Барыс” абсолютно не бился за сохранение своих лидеров, даже приблизительно», — заявил Пилко.

29-летний Паскуале сыграл 51 матч за «Барыс» в минувшем сезоне, отразив 93,3 процента бросков по своим воротам. Он провел три «сухих» игры и дважды ассистировал партнерам.

29-летний Найт набрал 41 (20+21) очко в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти матчах плей-офф отметился одной результативной передачей.

Контракты Паскуале и Найта с «Барысом» завершатся 30 апреля. Ранее сообщалось, что вратарь перейдет в «Локомотив», который должен возглавить экс-тренер «Барыса» Андрей Скабелка, а форвард подпишет контракт с «Авангардом».

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