Агент канадских хоккеистов об уходе: «Барыс» даже не бился за сохранение своих лидеров

Он заявил, что казахстанский клуб даже не бился за сохранение основного вратаря и лучшего бомбардира команды в минувшем сезоне.

«Паскуале и Найт совершенно точно покидают “Барыс”. Они продолжат карьеру в других командах КХЛ. Сейчас я не могу их назвать, но скажу вам так: “Барыс” абсолютно не бился за сохранение своих лидеров, даже приблизительно», — заявил Пилко.

29-летний Паскуале сыграл 51 матч за «Барыс» в минувшем сезоне, отразив 93,3 процента бросков по своим воротам. Он провел три «сухих» игры и дважды ассистировал партнерам.

29-летний Найт набрал 41 (20+21) очко в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти матчах плей-офф отметился одной результативной передачей.