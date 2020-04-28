«Барыс» определился с будущим Михайлиса

Источник: РИА "Новости"

По информации «Шайба.kz», столичный клуб планирует сделать нападающему квалификационное предложение с улучшенными условиями. Новый контракт будет рассчитан на два года.

Ранее «Барыс» предложил Михайлису новый контракт, однако хоккеист пока не дал ответа. Сообщалось, что форварда могут переманить российские клубы. Дело в том, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в КХЛ.

Согласно правовому регламенту КХЛ, если до 30 апреля хоккеист не примет квалификационное предложение клуба, то 1 мая он приобретает статус ограниченно свободного агента. До 31 мая игрок может перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. При этом такой переход может состояться, если «Барыс» не сумеет повторить данное предложение.