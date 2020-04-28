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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» определился с будущим Михайлиса

Хоккейный клуб «Барыс» намерен сохранить в команде нападающего сборной Казахстана Никиту Михайлиса.

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Источник: РИА "Новости"

По информации «Шайба.kz», столичный клуб планирует сделать нападающему квалификационное предложение с улучшенными условиями. Новый контракт будет рассчитан на два года.

Ранее «Барыс» предложил Михайлису новый контракт, однако хоккеист пока не дал ответа. Сообщалось, что форварда могут переманить российские клубы. Дело в том, что со следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в КХЛ.

Согласно правовому регламенту КХЛ, если до 30 апреля хоккеист не примет квалификационное предложение клуба, то 1 мая он приобретает статус ограниченно свободного агента. До 31 мая игрок может перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. При этом такой переход может состояться, если «Барыс» не сумеет повторить данное предложение.

В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти играх плей-офф отметился результативной передачей.

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