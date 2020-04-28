КХЛ объявила об отмене ежегодной церемонии закрытия сезона

КХЛ в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина.

«В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, а также принимая во внимание досрочное завершение чемпионата, КХЛ приняла решение не проводить церемонию закрытия сезона-2019/20, запланированную на конец мая 2020 года. При этом лауреаты индивидуальных и командных призов, которые, согласно регламенту, определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения их советом директоров», — говорится в сообщении.