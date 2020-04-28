КХЛ объявила об отмене ежегодной церемонии закрытия сезона
ТАСС, 28 апреля. Церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменена
ТАСС, 28 апреля. Церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменена
КХЛ в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона
«В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, а также принимая во внимание досрочное завершение чемпионата, КХЛ приняла решение не проводить церемонию закрытия сезона-2019/20, запланированную на конец мая 2020 года. При этом лауреаты индивидуальных и командных призов, которые, согласно регламенту, определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения их советом директоров», — говорится в сообщении.