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10:45 (мск), источник: ТАСС

КХЛ объявила об отмене ежегодной церемонии закрытия сезона

ТАСС, 28 апреля. Церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменена из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

КХЛ в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина.

«В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, а также принимая во внимание досрочное завершение чемпионата, КХЛ приняла решение не проводить церемонию закрытия сезона-2019/20, запланированную на конец мая 2020 года. При этом лауреаты индивидуальных и командных призов, которые, согласно регламенту, определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения их советом директоров», — говорится в сообщении.

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