Как Селин или Скабелка. Какой тренер подойдет новому «Барысу» для КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Ранее был озвучен вариант, что «Барыс» возглавит не русскоговорящий специалист — имя наставника объявят начале мая.

— Если у нас появится человек со структуры Национальной хоккейной лиги, то для чего это делается? Чтобы культуру в раздевалку принести с НХЛ. Второе — ему будет легче контактировать и работать с североамериканскими хоккеистами. Есть в этом свои плюсы. Если появляется финский специалист, как приходил к нам Ари-Пекка Селин, то акцент могут сделать на финских игроков.

У них много интересных и сильных исполнителей — мы видели последние чемпионаты мира, где финны в лидерах все время. «Барыс» может укомплектоваться хорошими, но относительно недорогими игроками. Как пример — новосибирская «Сибирь». Они нам обойдутся дешевле, чем североамериканцы.

— С учетом всех изменений в составе, есть риск, что «Барыс» даже в восьмерку может не попасть в конференции. Такой переходный момент. В клубе не делают ставку на североамериканских легионеров, а ищут более скромные варианты внутри, и по стратегии развития это, наверное, более правильно. Если мы хотим получить команду из казахстанцев, где будет несколько легионеров. Прежние схемы не срабатывали полностью — пора что-то менять.

— Это необходимость экономическая, и она поставила нас в такие рамки. Здесь есть определенная правильность, ведь это наши ребята. Они из нашей системы и им нужно доверять, чтобы они росли и набирались опыта в КХЛ. Да, конечно, возможно, что пострадает «Барыс». Но он может справиться с непростой задачей выхода в плей-офф. Такой вариант не исключен.

Другое дело, тут многое зависит от грамотных специалистов, которые смогут верно подготовить команду. Ребята ведь должны выдерживать уровень нагрузок в КХЛ. Во-вторых, поставить игровой рисунок. В-третьих, это командный вид спорта и должна появится химия, а с ней — игровые тройки. Мы видим работу Скабелку в последнем сезоне — «Барыс» весь подравнялся. Три тройки выглядели стабильно.

В «Барысе» прежде выделялось легионерское звено, которое решало исходы встреч, то сейчас ситуация изменилась. Вот и все. А сложившийся ситуация в мире поставила нас в такие рамки, что выход может быть только таким решением. Ждем 1 мая, когда принятые решения расставят все по своим местам. И это будет правильно — нужно срочно найти главного дирижера, который будет управлять ситуацией.

Это все работа главного тренера, и его ответственность за команду. Он сможет смотреть состав. Для «Барыса» было бы выгоднее, если бы пришел человек, который хорошо зарекомендовал себя. Например, Селин, которого и болельщики хвалят. Или человек из системы КХЛ, который знает ребят, и знает уровень других клубов, и сможет подстраивать «Барыс» под рисунок в КХЛ.

Приход канадца? Ему непросто будет работать тут. Он должен привезти с собой помощников, потому что он один не справится. А это еще определенные расходы для «Барыса». Тот же Скабелка приходил со своими ребятами, и это нормальное явление, что тут скрывать? Это так работает.