Как Селин или Скабелка. Какой тренер подойдет новому «Барысу» для КХЛ

Ранее был озвучен вариант, что «Барыс» возглавит не русскоговорящий специалист — имя наставника объявят начале мая.
— Если у нас появится человек со структуры Национальной хоккейной лиги, то для чего это делается? Чтобы культуру в раздевалку принести с НХЛ. Второе — ему будет легче контактировать и работать с североамериканскими хоккеистами. Есть в этом свои плюсы. Если появляется финский специалист, как приходил к нам Ари-Пекка Селин, то акцент могут сделать на финских игроков.
У них много интересных и сильных исполнителей — мы видели последние чемпионаты мира, где финны в лидерах все время. «Барыс» может укомплектоваться хорошими, но относительно недорогими игроками. Как пример — новосибирская «Сибирь». Они нам обойдутся дешевле, чем североамериканцы.
— С учетом всех изменений в составе, есть риск, что «Барыс» даже в восьмерку может не попасть в конференции. Такой переходный момент. В клубе не делают ставку на североамериканских легионеров, а ищут более скромные варианты внутри, и по стратегии развития это, наверное, более правильно. Если мы хотим получить команду из казахстанцев, где будет несколько легионеров. Прежние схемы не срабатывали полностью — пора что-то менять.
— Это необходимость экономическая, и она поставила нас в такие рамки. Здесь есть определенная правильность, ведь это наши ребята. Они из нашей системы и им нужно доверять, чтобы они росли и набирались опыта в КХЛ. Да, конечно, возможно, что пострадает «Барыс». Но он может справиться с непростой задачей выхода в плей-офф. Такой вариант не исключен.
Другое дело, тут многое зависит от грамотных специалистов, которые смогут верно подготовить команду. Ребята ведь должны выдерживать уровень нагрузок в КХЛ. Во-вторых, поставить игровой рисунок. В-третьих, это командный вид спорта и должна появится химия, а с ней — игровые тройки. Мы видим работу Скабелку в последнем сезоне — «Барыс» весь подравнялся. Три тройки выглядели стабильно.
В «Барысе» прежде выделялось легионерское звено, которое решало исходы встреч, то сейчас ситуация изменилась. Вот и все. А сложившийся ситуация в мире поставила нас в такие рамки, что выход может быть только таким решением. Ждем 1 мая, когда принятые решения расставят все по своим местам. И это будет правильно — нужно срочно найти главного дирижера, который будет управлять ситуацией.
Это все работа главного тренера, и его ответственность за команду. Он сможет смотреть состав. Для «Барыса» было бы выгоднее, если бы пришел человек, который хорошо зарекомендовал себя. Например, Селин, которого и болельщики хвалят. Или человек из системы КХЛ, который знает ребят, и знает уровень других клубов, и сможет подстраивать «Барыс» под рисунок в КХЛ.
Приход канадца? Ему непросто будет работать тут. Он должен привезти с собой помощников, потому что он один не справится. А это еще определенные расходы для «Барыса». Тот же Скабелка приходил со своими ребятами, и это нормальное явление, что тут скрывать? Это так работает.
Напомним, ранее были названы страны, одну из которых может представлять потенциальный главный тренер казахстанского клуба «Барыс». Также столичную команду могут покинуть казахстанцы Никита Михайлис с Романом Старченко.