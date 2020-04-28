ЦСКА наконец-то будет резать контракты игроков. Чемпионам КХЛ нужно сократить бюджет на 800 миллионов

Источник: Sport24

Буквально накануне мы удивлялись, как же так: потолок зарплат прижимает чуть ли не десяток клубов КХЛ, а суетится одна-единственная «Магнитка». В прессе только и мелькают комментарии вице-президента «сталеваров» Сергея Ласькова, который ставит жесткие условия то одному игроку, то другому. Агенты в ужасе, хоккеисты в панике. А что же другие? Где «Ак Барс» и «Авангард»? «Динамо» и «Салават Юлаев»? В конце концов, СКА и ЦСКА? Кто-то отпускает на все четыре стороны дорогостоящих легионеров. Другие отказываются от подписания переоцененных игроков четвертого звена. Но чтобы вписаться в 900 миллионов, большинству и этого мало. Контракты необходимо резать и резать беспощадно. Да вот незадача: сделать это в одностороннем порядке не получится при всем желании. Нужно разговаривать, убеждать.

Кажется, вторым клубом, который засучил рукава и принялся за пересмотр действующих контрактов, стал ЦСКА. По крайней мере, об этом сообщают «РИА Новости». По информации наших коллег под сокращение могут попасть контракты шести хоккеистов. Речь идет о Сергее Андронове, Иване Телегине, Сергее Калинине, Андрее Светлакове, Максиме Мамине и Иржи Секаче. У первой четверки соглашения рассчитаны еще на два сезона, у двух последних — на один. Кроме того, армейцы планируют оставить в команде Сергея Толчинского и Александра Попова. Правда, насчет этого есть серьезные сомнения. Игорь Никитин не так давно намекал, что оставить ветерана Попова вряд ли удастся как раз из-за жесткого потолка зарплат. Что касается Толчинского, то им активно интересуется один из топ-клубов Восточной конференции.

Позволим себе прогноз, что Попов, которому на момент начала чемпионата исполнится 40 лет, ЦСКА все-таки покинет. С Толчинским сложнее. В силу возраста он является ограниченно свободным агентом, а значит, москвичи могут сохранить его в команде, повторив предложение со стороны. Сможет ли себе это позволить Игорь Есмантович, если форварду, получающему на данный момент 25 млн, другой клуб предложит в два раза больше? 50 миллионов в новых реалиях — это зарплата игрока второго звена. На эти же деньги приходит ровесник Толчинского Николай Голдобин. Оставлять одноплановых нападающих с примерно одинаковыми зарплатами — затея сомнительная. Тем более, что у одного, что у второго есть проблемы с игрой в обороне. Пожалейте Игоря Никитина.

Отпуская Попова и Толчинского, ЦСКА экономит 70 миллионов рублей. Если опираться на данные издания РБК, то Михаил Григоренко (110 млн), Илья Сорокин (90 млн) и Кирилл Капризов (80 млн) совокупно зарабатывали 280 миллионов. Все трое уже точно уезжают в НХЛ. Покидает команду и канадский легионер Линден Вей, чей оклад составлял 75 млн. По данным все того же РБК платежная ведомость обладателей Кубка Гагарина составляет примерно 1,7 миллиарда. Таким образом, москвичи только за счет непродления контрактов с этими игроками может сократить платежку на 425 миллионов. В подвешенном состоянии находятся Максим Шалунов (120 млн), Михаил Науменков (55 млн), Алексей Марченко (50 млн), которые выбирают между КХЛ и НХЛ. С Никитой Нестеровым у менеджмента ЦСКА вроде как есть предварительная договоренность о новом многолетнем контракте.

Если допустить, что в НХЛ уедут все, кто только может, платежная ведомость ЦСКА составит без малого 1 миллиард рублей. Уже близко к потолку. Александра Романова мы в этих расчетах не учитываем. Мало того, что его зарплату стоит принимать за погрешность, так еще и если он откажет «Монреалю», заработанные им в ЦСКА деньги не будут учитываться под потолком. По регламенту игроки до 21 года выводятся за скобки. Казалось бы, с учетом всего этого армейцам надо всего лишь списать 100 миллионов. Это не так уж и сложно, если распределить их среди шести хоккеистов. Чуть больше 15 миллионов рублей с каждого. Вот только есть одна загвоздка. На место ушедших игроков приходят новички. И играть они будут не за еду, и даже не за звезду на форме. ЦСКА в любом случае придется восполнять потери. Если не качественно, то хотя бы количественно.

Илью Сорокина, который был, пожалуй, сильнейшим вратарем в КХЛ, москвичи заменяют весьма средним бэкапом Александром Шарыченковым. По предварительным данным, он будет зарабатывать не больше 20 млн в год. Николай Голдобин вернулся в Россию на два года, за которые заработает 100 млн. Еще 40 млн в год предположительно будет получать другой новичок Андрей Локтионов. Насчет пришествия форварда «Вегаса» Валентина Зыкова пока ясности нет, но впору говорить о приблизительно таких же суммах: 40−50 млн за сезон. Ну, а если состав ЦСКА разом покинут три защитника основного состава Марченко, Науменков и Романов, сделать одно-два приобретения в оборону Есмантович будет просто обязан. Поднятием из фарм-клуба условного Артема Чмыхова здесь не обойдешься. Вот и получается, что ужиматься придется не на 100 миллионов, а на все 200 с лишним. А это уже задача совершенно иного порядка.

Обратите внимание, с игроками какого плана Есмантович планирует садиться за стол переговоров. Все, кроме Секача, — форварды нижних звеньев, так называемые чекеры. На пятерых в минувшей регулярке они забросили 27 шайб, причем 10 из них пришлись на Максима Мамина. Еще пять у Андрея Светлакова — самого низкооплачиваемого игрока из тех, кому собираются резать зарплаты. По данным РБК он зарабатывает 45 миллионов в год. Тут же вспоминается недавняя реплика Александра Крылова. «В какой еще лиге условный Фисенко получал бы 45 млн в год?» — негодует председатель совета директоров «Авангарда». Фисенко, может быть, и условный, а Светлаков вполне конкретный. А ведь у Сергея Андронова или его тезки Калинина зарплаты в ЦСКА еще выше. Собственно, именно такие контракты, а не стомиллионные зарплаты Сорокина и Григоренко, идут в разрез со стратегией КХЛ. На звезд тратьте, как и прежде, а в четвертом звене должна грызться голодная и дешевая молодежь вроде Павла Карнаухова или Никиты Ртищева.