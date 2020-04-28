Вячеслав Кулемин продлил контракт с московским «Динамо» на один сезон
«Динамо» продлило контракт с форвардом Вячеславом Кулеминым, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
«Динамо» продлило контракт с форвардом Вячеславом Кулеминым, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
Кулемин пополнил состав «Динамо» в 2018 году. В минувшем сезоне нападающий набрал 12 баллов (10 шайб + 2 передачи) за результативность в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, а также записал в актив одну передачу в шести встречах