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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вячеслав Кулемин продлил контракт с московским «Динамо» на один сезон

«Динамо» продлило контракт с форвардом Вячеславом Кулеминым, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Кулемин пополнил состав «Динамо» в 2018 году. В минувшем сезоне нападающий набрал 12 баллов (10 шайб + 2 передачи) за результативность в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, а также записал в актив одну передачу в шести встречах плей-офф. Ранее хоккеист выступал за столичный ЦСКА, подмосковный «Витязь» и нижегородское «Торпедо».

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