Главный тренер «Витязя» Кравец продлил контракт с клубом на один сезон

«Я очень рад продолжить работу в подмосковном клубе. Все знали, что подписание нового контракта было лишь делом времени. Решение было давно согласовано между мной и клубом. Из-за объявления изоляции возникли технические сложности, и теперь они позади. Будем строить новую команду, конечно, сохранив костяк, и побеждать», — заявил Кравец после подписания контракта.