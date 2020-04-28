Главный тренер «Витязя» Кравец продлил контракт с клубом на один сезон
Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец продлил контракт с клубом еще на один сезон, сообщается на официальном сайте подмосковной команды КХЛ.
Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец продлил контракт с клубом еще на один сезон, сообщается на официальном сайте подмосковной команды КХЛ.
Как отмечается, новое соглашение со специалистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.
«Я очень рад продолжить работу в подмосковном клубе. Все знали, что подписание нового контракта было лишь делом времени. Решение было давно согласовано между мной и клубом.
Кравец тренирует «Витязь» с мая 2019 года, и под его руководством подольская команда вышла в