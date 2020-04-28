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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Витязя» Кравец продлил контракт с клубом на один сезон

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец продлил контракт с клубом еще на один сезон, сообщается на официальном сайте подмосковной команды КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, новое соглашение со специалистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

«Я очень рад продолжить работу в подмосковном клубе. Все знали, что подписание нового контракта было лишь делом времени. Решение было давно согласовано между мной и клубом. Из-за объявления изоляции возникли технические сложности, и теперь они позади. Будем строить новую команду, конечно, сохранив костяк, и побеждать», — заявил Кравец после подписания контракта.

Кравец тренирует «Витязь» с мая 2019 года, и под его руководством подольская команда вышла в плей-офф в минувшем сезоне, но в первом раунде Кубка Гагарина уступила петербургскому СКА с общим счетом 0−4. После завершения серии президент «Витязя» Михаил Головков заявил, что Кравец останется во главе команды в дальнейшем.

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