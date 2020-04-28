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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА объявил, что не продлит контракты с рядом игроков

Защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря не сыграют в следующем сезон за петербургский СКА в связи с истечением контрактов, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Хоккейный клуб СКА благодарит Артема Зуба, Андрея Зубарева, Ярно Коскиранту, Александра Барабанова и Йори Лехтеря за игру и весомый вклад, который игроки внесли в развитие и победы команды. У хоккеистов истекли контракты с армейским клубом, и в следующем сезоне они не будут выступать в Петербурге. ХК СКА желает игрокам удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщало, что Лехтеря и Зубарев покинут петербургский клуб. По информации The Athletic, Зуб дал согласие на переход в клуб НХЛ «Оттава Сенаторз». Барабанов в начале апреля подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

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