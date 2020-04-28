СКА объявил, что не продлит контракты с рядом игроков

«Хоккейный клуб СКА благодарит Артема Зуба, Андрея Зубарева, Ярно Коскиранту, Александра Барабанова и Йори Лехтеря за игру и весомый вклад, который игроки внесли в развитие и победы команды. У хоккеистов истекли контракты с армейским клубом, и в следующем сезоне они не будут выступать в Петербурге. ХК СКА желает игрокам удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщало, что Лехтеря и Зубарев покинут петербургский клуб. По информации The Athletic, Зуб дал согласие на переход в клуб НХЛ «Оттава Сенаторз». Барабанов в начале апреля подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».