Новая звезда для КХЛ из Канады? Что нужно знать о нападающем «Барыса» из НХЛ

Источник: canyon-news.com

Почему приглашение Кэррика может стать успешным? Во-первых, приезд нападающего станет продолжением успешной тенденции — промахов с выбором Линдена Вея, Патриса Кормье и Корбэна Найта не было. Во-вторых, «Барысу» нужен ключевой центральный нападающий, вокруг которого построят первую пятерку. В-третьих, игрок достаточно квалифицирован, чтобы успешно перейти из «Барыса» в более богатый клуб.

Неплохой стимул для победителя чемпионата мира до 17 лет вместе со сборной Канады. В 2010 году Кэррика задрафтовал клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под 144-м номером, а дебют потенциального форварда «Барыса» в НХЛ состоялся в сезоне-2014/15. Сэм принял участие в 16 играх и набрал два (1+1) очка (всего сыграл 34 матча и набрал пять (2+3) очков). Для сравнения — у Вея 139 игр в НХЛ и 44 (14+30) балла.

Продуктивнее Кэррик играл в АХЛ: за его плечами 500 игр и 322 (140+182) очка. Ни у одного из тройки конкурентов, уже игравших ранее в «Барысе», нет ни такого количества матчей, ни количества очков. Другой «фишкой» хоккеиста стала капитанская или ассистентская нашивка — в каждой команде АХЛ он был лидером команды.

Лучшим сезоном в карьере стал турнир-2018/19, когда Кэррик набрал 75 (39+36) очков за «Сан-Диего Галлз». Клуб дошел до финала конференции, но проиграл «Чикаго Вулвз» (2:4). Первым бомбардиром «чаек» канадец бы и в незавершенном сезоне с 43 (23+20) баллами в 46 играх. Девять игр форвард провел за «Анахайм Дакс» в НХЛ — два (1+1) очка.

Помимо результативности Сэм выделяется большим штрафным временем — в АХЛ он набрал 653 минуты. Всего на 23 минуты меньше набрал другой экс-форвард «Барыса» Кормье, а у двух других бывших «центров» столичной команды меньше 150 минут. За хоккейную карьеру Кэррик набрал свыше тысячи минут штрафа (1213).

Из карьеры 28-летнего канадца можно сделать вывод, что он агрессивный и результативный нападающий. Вей и Кормье в одном лице, но лучше Корбэна Найта. Нужен ли он «Барысу»? Если игрок заинтересован, то нужно забирать. Столичный клуб остался без главных конструкторов атак, и Кэррик с его опытом и возможностями станет ключевой фигурой в новой команде.