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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» собрался подписать канадского нападающего из НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Шарль Юдон может перейти в казахстанский «Барыс», сообщает «Шайба.kz».

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В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 15 матчей и набрал два (1+1) очка. Также он выступал за «Лаваль Рокет», где в 46 играх регулярного чемпионата АХЛ записал в свой актив 35 (27+8) очков.

Всего в НХЛ форвард провел 125 матчей и набрал 41 (14+27) очко, в 257 играх в АХЛ на его счету 201 (103+98) очко.

В 2012 году Юдон был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 122 номером. В сезоне-2013/14 он представлял Канаду на молодежном чемпионате мира, в семи встречах отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

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