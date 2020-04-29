«Барыс» собрался подписать канадского нападающего из НХЛ

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 15 матчей и набрал два (1+1) очка. Также он выступал за «Лаваль Рокет», где в 46 играх регулярного чемпионата АХЛ записал в свой актив 35 (27+8) очков.

Всего в НХЛ форвард провел 125 матчей и набрал 41 (14+27) очко, в 257 играх в АХЛ на его счету 201 (103+98) очко.